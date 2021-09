San Sebastián echa andar con polémicas, estrellas y mucho cine español

La pregunta de para qué sirve un festival de cine llevaba en el aire algún tiempo. Esa reflexión sobra más importancia o está más presente, si se quiere, después de la pandemia. Con el cierre de las salas, el parón de la producción y el cambio de formato -o suspensión en algunos casos- de los festivales, la industria del cine está como en pleno reseteo. De ahí que sea tan importante está edición del Festival de San Sebastián, que puede ayudar a devolver las ganas de ver cine en salas y a reflexionar sobre cine y más cosas.

Dice su director, José Luis Rebordinos, que un festival tiene que impulsar cambios. Este año el certamen propone dos de ellos. El primero tiene que ver con la exhibición, aunque es más un gesto en tiempos post pandémicos que otra cosa. Es la creación, junto a Movistar Plus, de una Sala Virtual donde podrán verse en alquiler algunas de las películas que se presentarán en el certamen. Eso sí, ninguna de la sección oficial. San Sebastián apuesta por lo presencial, pero hace un guiño a los espectadores que no pueden acudir o que han ido cogiendo otros hábitos. También lo hace colocando películas de Netflix en competición, como Distancia de rescate, de Claudia Llosa. Algo que también ejerce Venecia, frente a la oposición de Cannes.

El otro cambio ha venido con más polémica. Es una apuesta que tiene que ver con lo cinematográfico, pero sobre todo con un debate social, el del género. Hace meses, el certamen anunciaba que no habrá distinción de género en los premios de interpretación. Eso significa que no se dará una Concha de Plata a Mejor Actor y una Concha de Plata a Mejor Actriz, sino un premio a la interpretación, sin género. A cambio se incluye otra categoría que es mejor interpretación de reparto. Eso ha generado malestar entre CIMA, la asociación de mujeres cineastas que considera que habrá menos visibilidad para las mujeres. Tampoco ha gustado a las asociaciones feministas el Premio Donostia a Johnny Depp, sobre el que pesa la sombra del maltrato, aunque no haya sido denunciado ni condenado a este respecto.

Las cuestiones de igualdad serán tratadas en una jornada interna que ha organizado el Zinemaldia junto a la asociación de mujeres profesionales del sector audiovisual y las artes escénicas (H)emen a raíz de esta controversia, si bien estaba prevista con anterioridad una mesa redonda sobre la supresión del género en el premio a la mejor interpretación. Rebordinos está convencido de que en cuatro o cinco años lo van a hacer todos los festivales, pues de la misma forma que no hay distinción de género en los reconocimientos al mejor director o al mejor guionista, no debe haberlos en la interpretación, tal y como señalaba a una entrevista en la Agencia EFE.

Fuera de las dos polémicas, el festival encara una edición que trata de emular a las de antes de la pandemia. Por supuesto, mantiene un estricto protocolo sanitario, como ocurrió en la pasada edición y emulando a lo hecho en Venecia y desviándose del descontrol de Cannes. Esas medidas hicieron que el certamen perdiera dinero el pasado año y que en esta edición se intente ir un poco más allá- Del 40 por ciento de invitados, este año se llegará al 75 por ciento.

Entre los nombres que pasarán por San Sebastián: Marion Cotillard, el otro premio Donostia, o Penélope Cruz y Antonio Banderas, que después del éxito de Venecia presentarán aquí Competencia oficial. También Jessica Chastain, Sean Baker, Simon Rex, Paolo Sorrentino, Todd Haynnes, Charlotte Gainsboug, Laurent Cantet, Louis Garrell... y las dos directoras ganadoras de Cannes y Venecia, Julia Ducournau, que presentará Titane en la sección Perlas, y Audrey Diwan, que es jurado y viene de ganar el León de Oro con El acontecimiento.

Donosti siempre ha sido también el pistoletazo de salida para el cine español de la temporada, un cine marcado por la crisis del Covid que trata de volver a conectar con el público y el foco del festival puede ayudar para ello. Veremos El buen patrón, comedia negra de Fernando León de Aranoa con Javier Bardem contando las andanzas del empresariado español. También Maixabel, de Icíar Bollaín, donde Blanca Portillo y Luis Tosar interpretan a una víctima de ETA, Maixabel Lasa, y a un etarra. También Jonás Trueba con Quién lo impide, o incluso el terror con Paco Plaza en La abuela. Fuera de concurso también presentan película, Martín Cuenca con La Hija, adaptación de un relato de Cercas con Javier Gutiérrez y Patricia López Arnáiz, y Alejandro Amenábar con la serie La fortuna.

La inauguración corre a cargo de dos cineastas veteranos, por un lado, Carlos Saura, que vuelve a revisitar la guerra civil en su cortometraje Rosa Rosae, con música de Labordeta. Saura ya miró a la contienda en el año 74 con La prima Angélica, y aquí lo que hace es plasmar sus recuerdos de infancia durante la guerra. El otro director que inaugura es el maestro chino Zhang Yimou. Uno de los realizadores chinos más reputados de las últimas décadas, concursará por primera vez en la Sección Oficial con Un segundo, su particular homenaje al cine, protagonizado por un prisionero que escapa del campo de trabajo en plena Revolución Cultural y que busca unas imágenes de su hija, a quien no ve desde hace años.