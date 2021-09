Carolina Yuste: "Parece que por ser mujer de 30 años tienes que asumir ciertos cánones"

En 2019, Carolina Yuste (Badajoz, 1991) se hizo un hueco en la industria cinematográfica al recibir el Premio Goya a mejor actriz de reparto por 'Carmen y Lola', el debut en el largometraje de Arantxa Echevarría que retrataba el primer amor entre dos mujeres gitanas. La actriz extremeña interpretaba a Paqui, una trabajadora social que actuaba como punto de apoyo de las protagonistas.

Al preguntarle por el galardón, Yuste habla de la conquista de un espacio más que del reconocimiento del propio premio: “De repente hay gente que sabe que te dedicas a esto”, sostiene. Un espacio, por cierto, aún regido por convenciones sociales y estereotipos patriarcales contra los que la actriz se intenta enfrentar constantemente.

Después de 'Carmen y Lola', Yuste ha trabajado bajo las órdenes de Daniel Calparsoro en 'Hasta el cielo', ha revivido a una inmortal Amy Winehouse en 'El Cover' (Secun de la Rosa) y ha formado parte del equipo de 'Chavalas' (Carol Rodríguez Colás). Ahora interpreta a Ana en 'Sevillanas de Brooklyn', el nuevo filme de Vicente Villanueva que llega a las salas en un momento de plena recuperación.

La familia de Ana vive en un barrio obrero de las afueras de Sevilla, lleva tres meses sin pagar el alquiler y la madre de la joven, con ánimo de mejorar la situación económica, decide participar en un programa de acogida de estudiantes americanos. Sin embargo, su manera de involucrarse en este proyecto será a través de pequeñas estafas y situaciones totalmente maquilladas y alejadas de la verdadera realidad de sus protagonistas. La llegada de Ariel, el estudiante de acogida, revolucionará las convenciones que sostienen a esta familia y supondrá un cambio en las vidas de los personajes.

Desde hace un tiempo, la intérprete también recorre los escenarios españoles acompañada de Nathalie Poza y Carmen Machi, con las que representa 'Prostitución', la obra de teatro inspirada en diferentes textos como 'La rebelión de las putas', de Amelia Tiganus, o 'Violada' de Verónica Serrada. Dirigida por Andrés Lima, 'Prostitución' se ha convertido en un relato brutal en el cual las voces de tres prostitutas lideran la función para hablar de ellas mismas, de la industria del sexo y de la sociedad que las silencia.

Yuste está envuelta en un viaje profesional que la ha convertido en una de las actrices del momento, una mujer que utiliza las redes sociales como arma de denuncia para poner de manifiesto su compromiso con diversas luchas. Desde el feminismo hasta el ecologismo, pasando por el antifascismo o el antiespecismo, abrazando de esta forma el lema “lo personal es político”.

En ‘Sevillanas de Brooklyn’ Ana quiere salir de su casa en busca de un futuro mejor, algo que para muchos jóvenes se ha convertido ahora en la única opción. Tú dejaste tu lugar natal para venir a Madrid a estudiar Arte dramático. Salvando las distancias entre una y otra, ¿hay algún paralelismo entre Ana y Carolina?

Totalmente. Yo creo que es algo que probablemente nos ha pasado a muchas de las que nos hemos ido. Hay esta cosa en la que nos han educado fatal que es como la idea de querer irte y despreciar un poco incluso lo que hay aquí. Al final descubres todo lo contrario, que lo que tú eres y lo que tú vives tiene que ver con ese círculo y esa familia. Es lo que le pasa a Ana en la peli, que ella quiere irse a estudiar fuera y no quiere saber nada más y su madre es un desastre... Pero al final hace todo el viaje de “enamorarse” de su familia.

Casi todos tus personajes tienen algo de comprometido con lo social o con cierta situación reivindicativa. ¿Es para ti un requisito importante que tus personajes tengan ese componente?

No lo sé. Es verdad que la vida se ha ido dando así, supongo que es porque lo atraigo de alguna manera. Es verdad que a mi, a Carolina, hay temas que me han interesado siempre y me han ido llegando proyectos que hablan de esto. No sé si es una cuestión de reivindicación, que también, sino que probablemente sea una cuestión de contar historias que no están tan contadas y con las que de alguna manera yo empatizo. Las microhistorias yo creo que al final hacen comportamientos que no son sólo locales, sino que los podemos traspasar a muchos sitios, a muchas sociedades.

En medio de un año como el que hemos vivido no has parado de trabajar. ¿Cómo se procesa, no solo a nivel profesional, sino también en lo personal o en lo psicológico tantos proyectos en unas circunstancias como estas?

Ha sido un año rarísimo. Por un lado pienso que ha sido un tremendo privilegio haber podido currar tanto. Mentiría si no dijese que me he sentido super privilegiada, pero también mentiría si no dijese que he estado un año y medio sin ver a mi familia y que de repente necesitaba decir: “quiero ir a ver a mis padres y estar con mis hermanos pequeños”.

En una entrevista comentabas que no echabas de menos las alfombras rojas. Muchas veces has hablado de la presión de las redes sociales en la estética femenina e incluso cambiaste tu móvil en el confinamiento para huir, entre otras cosas, de ese mundo ficticio. ¿Cómo te han afectado, como actriz y como mujer, estas convenciones y presiones sociales?

Es una lucha constante. Es un conflicto. Todo esto es parte de la profesión. Indudablemente hay muchísima gente que trabaja en esto y yo quiero respetar ese espacio en el que hay estilistas, peluqueras, maquilladoras, conductores, hay mucha gente que trabaja y vive de esto. Para mí es importante respetar ese espacio, pero también es importante respetarme a mí y entender que hay ciertas cosas por las que no quiero pasar. Y no es una cuestión de no pasar por la alfombra, es una cuestión de cómo paso yo por ahí. Parece que siendo mujer, teniendo 30 años y acabando de empezar tienes que asumir ciertos cánones. Además, si queremos generar referentes en chavalas y chavales adolescentes y seguimos perpetuando unos comportamientos pero luego en el discurso decimos otros, es como que a mí me peta un poco la cabeza. Es muy conflictivo y seguramente habrá veces que pase por el aro porque también entiendo que hay mucha gente a la que quiero respetar su curro. Y no es solo en una alfombra, sucede también cuando haces una prueba de vestuario, y de repente dices: “¿Por qué me quieres vestir así? ¿Por qué me quieres sexualizar de esta manera?”. Yo no considero que haya conquistado un lugar, sino que voy en búsqueda y de repente la cago, porque yo misma me impongo cosas que digo: “Relájate, no pasa nada”. Voy buscando el lugar en el que yo me sienta cómoda.

Mencionas lo importante que es generar referentes. Para muchas adolescentes son influencers que prolongan esos cánones de los que hablábamos. ¿Cuáles eran las referentes de Carolina a los 18 años?

¡Uy! ¡Mi hermana! De repente se fue con 17 años de Badajoz y se buscó la vida ella sola, sin pedir nunca nada. Mis referentes en ese momento eran mi círculo cercano. O Carmen Machi, ¡por supuesto que Carmen Machi es un referente! Luego vas conociendo gente y ahora mismo puede serlo Amelia Tiganus, me parece una de las mujeres que más me ha marcado, de dónde viene, hasta dónde ha pasado y desde donde usa su voz ahora. Carola Rackete [una joven capitana de barco que fue detenida en 2019 por rescatar a 50 migrantes frente a las aguas de Libia] , ¡que la juzgaron por llevar a gente que se iba a morir en el agua! Esta gente para mí son referentes. ¡Mi prima Ana! Que ha hecho un viaje vital increíble. Vamos aprendiendo, sobre todo las mujeres, vamos aprendiendo cosas que cuando teníamos catorce años no teníamos ni idea de que tenían un nombre y ahora vamos comunicándolo entre nosotras.

Y fuera del cine estás viviendo una experiencia teatral potentísima.

'Prostitución' ha sido probablemente el proyecto que a mí más me ha revuelto, reventado y hecho crecer. Estuvimos en clubs y en polígonos y hemos hablado con ellas y con Amelia [Tiganus]. Ella es una más del proyecto. Ha sido durísimo, pero también me ha hecho derribar muchas estructuras y muchos pensamientos limitantes que tenía antes desde mi lugar de privilegio como mujer que nunca ha tenido que verse en esa situación. Tienes un punto de vista, de repente conoces a estas mujeres y todo eso se va derrumbando y entiendes que cada una tiene una realidad y unas necesidades. Es un mundo muy duro, crudísimo, son unas mujeres tremendamente valientes porque lo que tienen que hacer o lo hacen desde una valentía tremenda o no lo hacen. Ha sido precioso, han pasado cosas chulísimas, pero también ha sido muy duro en otros momentos.