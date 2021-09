Marion Cotillard: "El cine está en el ADN de Francia, tenemos una gran producción y ayudas del gobierno"

Marion Cotillard es una de esas actrices europeas que ha trabajado en Hollywood, hasta ha ganado un Oscar, pero que nunca ha olvidado la cinematografía de su país. "Francia es el país del cine. Está el ADN cultural de nuestro país. Tenemos la suerte de tener una gran riqueza de producciones y mucho apoyo del gobierno", decía la actriz en la rueda de prensa del Festival de San Sebastián. Aquí recoge esta noche el Premio Donostia a su carrera. Dice que tiene buenos recuerdos de sus inicios. "Recuerdo que estaba simplemente contenta por poder estar en un plató. El principio de la carrera de una actriz tiene que ver con la gente con la que colaboras y empiezas. Eso es importantísimo", explicaba la actriz francesa.

"Cuando era pequeña, era una gran admiradora de Greta Garbo, que era la actriz favorita de mi madre, con ese tono masculino y femenino a la vez, que siempre me ha emocionado. Siempre me he sentido atraída por esos equilibrios entre lo masculino y lo femenino, lo he visto como una manera de reconciliación entre hombres y mujeres", contaba la protagonista de Annette, el musical de Leos Carax, que es su última película en cartel.

Nacida en París en el seno de una familia de artistas, debutó como actriz cuando aún era una niña en una de las obras de teatro de su padre, Jean-Claude Cotillard. Tras participar en series televisivas, hizo su primer papel para el cine en L'histoire du garçon qui voulait qu'embrasse, de Philippe Harel. Eso fue en 1994. Desde entonces ha ido encadenando papeles y directores, cada vez más significativos. El público se enamoró de su trabajo en La vie en Rose, donde daba vida a la cantante francesa Edith Piaf. Con ese papel ganó el Oscar.

"Hay un antes y un después del Oscar, me abrió las puertas de un cine más internacional. Soy de una generación que nació con el cine anglohablante, era el que veía cuando era joven y ese premio me dio la oportunidad de hacer una carrera en mi país y fuera de él". De ahí su trabajo con cineastas como Michael Mann, Christopher Nolan, Woody Allen, Steven Soderbergh, James Gray, los hermanos Dardenne, y su pareja, el director y actor Guillaume Canet.

Cotillard dice que es una privilegiada. Puede elegir papeles y trabajos y encima puede conciliar. "He llegado a un momento en el que puedo elegir la gente con la que trabajar. Eso es muy importante para mí y soy consciente de esa suerte que tengo. Me da mucha satisfacción poder interpretar a tantos personajes, poder dedicarme a esto. Y al mismo tiempo de pasar mucho tiempo con mi familia, otros quizá no tienen esa suerte. Es un gran lujo para mí como actriz".

La actriz francesa dice que vivimos en un buen momento para las mujeres en el cine, sobre todo después del Me Too. "Desde hace unos años la subordinación de las mujeres se ha convertido en algo insoportable. Gracias al movimiento Me Too todo esto ha traído una gran revolución, que yo me siento afortunada de vivir. La posibilidad hoy de tener una comunidad de mujeres y hombres luchando. El resultado es que ha cambiado el rol de las mujeres, que ya no acepta muchas cosas. Hay ahora mismo una gran discusión sobre el sistema patriarcal en el que vivimos".

Cotillard defiende la cultura como la única manera de entender la sociedad en la que vivimos. "Hay algo que hace la cultura necesaria y es que celebra la vida, cuestiona el mundo. A través del cine podemos hacer una reflexión que los franceses necesitamos tener. El cine está en el ADN cultural de Francia", insistía la actriz que ha presentado en San Sebastián Bigger than us, un documental que produce y que dirige Flore Vasseur y en el que da voz a la juventud comprometida.

La obra es una vuelta al mundo en siete retratos de hombres y mujeres jóvenes que luchan por un futuro mejor, a pesar de los innumerables obstáculos. Una gran preocupación para la actriz francesa. "Es algo así como una responsabilidad, de combatir el sistema, las desigualdades, es algo que me realiza. Preferiría no hacerlo, pero hay una necesidad en mí de utilizar la atención que tengo para dar voz a otros activistas o artistas. Sé que un actor tiene un público y ahí hay un poder", explicaba la actriz sobre este papel de activista por el clima.