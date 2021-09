Penélope Cruz, sobre el apoyo a la cultura en España: "Va por temporadas"

Penélope Cruz vuelve al Festival de San Sebastián tras recoger hace dos años el Premio Donostia, el galardón honorífico con el que el certamen reconoce la carrera de la actriz. Un currículum que cuenta con un Óscar, tres Goya, un César de Honor… y a que hace unos días añadió la Copa Volpi por su interpretación en ‘Madres paralelas’, la última película de Pedro Almodóvar. La actriz es un símbolo de la cultura española, una estrella internacional reconocida fuera de nuestras fronteras. Pero, ¿y en España? ¿Siente ese apoyo? ¿Cuida España su cultura y reconoce a sus artistas?

“Guau -risas-. Yo creo que va por temporadas. Yo lo vivo como oleadas donde recibes todo tipo de sensaciones, lo que no cambia es lo que recibes en la calle. Desde luego, yo recibo muchísimo cariño y respeto. Vives en tu ciudad y te acostumbras a eso, tú conoces a todos y todos te conocen a ti. La gente tampoco se sorprende por verte”, respondía en Donosti a la pregunta de la Cadena SER sobre la envidia sana que sentimos al ver cómo Francia valora a sus artistas. De la despedida de Estado a Jean Paul Belmondo a hoy mismo Marion Cotillard, que ha celebrado el apoyo de su gobierno a la cultura en la rueda de prensa del Premio Donostia de esta edición.

Penélope Cruz siente el cariño de la calle pero de las instituciones… “Si me preguntas a otros niveles hasta qué punto se apoya o no a nuestro sector, pues eso ya es más delicado y también va por temporadas. Depende de quién esté ahí en ese momento y quién decida recordar que son muchísimas familias las que viven de esta profesión. No somos los tres o cuatro privilegiados que tenemos la posibilidad de elegir los proyectos que queremos. Cada día, al levantarme, sientes que es un privilegio muy grande y que no es lo normal. Para mí es importante recordármelo. Más ello de eso, es algo muy cambiante pero es una profesión, como todas las demás, que necesitaba sus apoyos. Y más ahora, viniendo de dónde venimos en los últimos años”, declaraba.

“En definitiva, no”, tomaba el micro Antonio Banderas, su compañero del reparto en ‘Competencia oficial’ para rematar su respusta. “Es más complicado, a veces los actores nos sentimos usados”. El actor coincide en que una cosa es el calor de la calle y otra el trato o interés del arco político. “En las últimas elecciones generales, en los debates en televisión, no hubo ni un palabra de cultura. Cero. Ni de cine ni de teatro, ni de pintura ni de literatura. Nada. Cuando uno viaja a otros países y ve esas cosas, te sientes un poco ‘dejaíllo’ de la mano de Dios, qué diría mi madre”.

Óscar Martínez recordaba la política cultural de Francia con envidia sana. “Lo cierto es que es un país que cuida mucho su patrimonio cultural, su identidad cultural, sus símbolos. Lo de Belmondo solo es una muestra. Uno ve eso y piensa: cómo saben estos franceses defender su cultura, de hecho son los creadores de la propiedad intelectual. Son para imitar. Es una comunidad que se reconozca a sí misma en esos artistas y figuras populares. Eso hace la identidad y cultura de una nación”.