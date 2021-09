Xavier Vidal-Folch

Mala noticia. En España empezamos a arrojar vacunas al cesto de la basura caducadas por culpa de la mala planificación. Sucede en Cataluña, donde al menos unas cien mil se salvarán. Estaban a punto de caducar y se inyectaron en forma de terceras dosis a los ancianos en las residencias. Probablemente también en Valencia. Es bastante triste, porque si los europeos tenemos nuestras poblaciones vacunadas al 70%, otros mucho menos. Latinoamérica al 58%, Norteamérica el 56% Asia el 49% y el peor continente, África, registra apenas un 6% de su población protegida. La tercera dosis no es inútil para los ciudadanos más vulnerables y ya vacunados. No, no lo es. Pero aún sería mucho más eficaz inyectar las sobrantes a la población totalmente desamparada. Los italianos han optado por una idea quizá discutible, pero muy interesante para aprovechar todos los viales y protegerse mejor del contagio. Convertir la vacunación en obligatoria. Claro que a otros les va peor. La vacuna rusa de la que el régimen de Putin no se cansaba de alardear ha sido un verdadero 'bluff'. Trece meses después de hacerse su producción, la Organización Mundial de la Salud todavía no la ha homologado. Varios expertos detectaron que mostraba riesgos de contaminación. De momento, el propio Putin está confinado. Casi toda su guardia pretoriana se ha contagiado. Este revés no lo salvará. Ni siquiera una victoria en las selecciones que han empezado hoy y duran hasta el domingo. Tampoco están homologadas.