Los estrenos musicales de Marlon, Antílopez, Rufus T Firefly y Joan as a Woman

Los asturianos Marlon estrenan disco bajo su mismo nombre 'Marlon' . En su primer single 'Chamberí' hablan de Madrid. Del Madrid romántico que encuentran muchos artistas en sus canciones. Un pop-rock apto para cualquiera que se haya enamorado en Madrid. El segundo disco de Marlon ya está disponible en todas las plataformas. 14 canciones llenas de buen rollo con colaboraciones de la talla de Dani Martín y David Summers.

Lo nuevo de Antílopez es Sabor a Malta. Haciendo todo lo contrario a lo que nos tenían acostumbrados. Una bachata-pop romántica que mantiene los juegos de palabras que caracterizan a Antílopez. Definen ese cuarto single como "una historia real basada en hechos ficticios".

Rufus T Firefly están de estreno también. Polvo de diamantes el del último adelanto antes de que salga su quinto álbum de estudio. Con influencias de Marvin Gaye o Isaac Hayes, del soul el R&B melódico de los años 70... Esta canción, según explica el grupo, se puede considerar el epicentro musical del disco.

Y música internacional también: Geometry of You de Joan as a Woman. Una canción que habla sobre la intersección entre las matemáticas y la sensualidad y de los aspectos cuánticos de la vida. Dice Joan que no hay una única forma de hacer nada que la paradoja está en todas partes. Apunta que encontrar la flexibilidad en la vida es la forma en la que más conecta con la alegría. Es el segundo single de la estadounidense antes del que será su próximo disco “The Solution Is Restless”, que saldrá el 5 de noviembre y estará presentando en España en febrero del 2022. Con parada en Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid.