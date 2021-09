La familia es una prisión para las nuevas directoras

Cuesta pensar que hasta hace unas décadas la suerte de las niñas estaba echada antes de que acabaran su infancia. Casadas antes de ser mayores de edad con quien los padres decidieran, obligadas a hacer las tareas del hogar, a tener hijos sin control y a no poder estudiar. Muchas de nuestras abuelas y, desgraciadamente, de nuestras madres vivieron y viven así. Tienen esa mirada triste y dura que adquiere la protagonista de As in Heaven, debut en la dirección de la directora danesa Tea Lindeburg, que ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián.

Adapta la novela A night of Death (En Dødsnat) de la autora danesa Marie Bregendahl, publicada en 1912, una escritora danesa de principios del siglo XX que relató la vida rural de las mujeres con tono entre el realismo y lo grotesco. La historia se desarrolla a lo largo de un único día y una noche, en la cual Lise (encarnada por lora Ofelia Hofmann Lindahl), una adolescente hija mayor de una familia granjera numerosa y católica, prepara la maleta para irse a estudiar a la ciudad. Es la mayor de seis hermanos y justo esa noche su madre se pone de parto, lo que cambiará su vida y la de sus hermanos. A medida que cae la noche y el parto avanza, Lise empieza a comprender que el día que comenzó siendo una niña podría terminar con ella convertida en la mujer de la casa.

La directora juega con el contraste de las escenas en el exterior, en el campo o en la granja, y el uso de metáforas de la naturaleza para ir mostrando lo que puede ocurrir, como mariposas, lluvias rojas, viento... y las escenas de interior, con sobriedad luterana y con una luz tenue que recuerda a la pintura de Vermeer. La casa oscura, donde la mujer queda encerrada sin posibilidad de nada. Pero si hay una influencia en Lidenburg es el cine de Dreyer. La directora no solo habla de la agonía y la violencia simbólica que sufren las mujeres en la familia; sino también de la religión, la fe y las supercherías que dejan a un lado la medicina o la ciencia y que condenan sobre todo a las mujeres. Crucifijos, cofias, biblias... detalles obvios que aparecen desde el inicio para dejar claro que la religión acabará con la libertad de la protagonista. "La fe es la medicina de los pobres", dice una de las mujeres que ayudan en ese parto fatídico.

La directora abusa de los movimientos de cámara en las escenas en las que los niños juegan. También la protagonista, una pre adolescente, que se fija en los chicos granjeros y que mira con miedo a su padre, ausente todo el tiempo y violento. El pelo suelo, los pies descalzos y los juegos se transforman en ese moño en el pelo, las botas y ese rastrillo con el que recogerá el trigo de esa escena final. Quizá todo es previsible en As in Heaven, pero el relato del no duelo, del dolor y la opresión de niñas y mujeres sigue siendo impactante.

Otra historia de opresión y represión compone la rumana Aline Grigore, también debutante, en 'Blue moon'. Un drama gritón, tenso e intrigante sobre una joven arrastrada por una espiral de relaciones turbias. Es la historia de una chica enjaulada en tóxicas dinámicas familiares y emocionales. Su padre reside en Londres junto a uno de sus hermanos, mientras ella y su hermana se han quedado en una granja-hostal a orillas de un lago con el resto de su familia. En ese ambiente, donde acogen a turistas y se intuye también tienen un negocio de construcción, uno de los primos, siempre trajeado y engominado, opera en las sombras como un capo de la mafia, y otro, visceral e inestable, vigila cada movimiento del núcleo familiar. La chica, que pretende ir a la universidad de Bucarest, está estudiando unos cursos y ayuda en el negocio familiar bajo arbitrarias amenazas.

En ambos espacios sufre la violenta manipulación del patriarcado. El primo que la acecha, vigila y golpea sin un motivación justificada, y un artista que la viola mientras está dormida, pero al que ella intenta aferrarse como vía de salida de ese mundo. La directora impregna la atmósfera y la narración de un ambiente deliberadamente confuso y angustioso con el uso de la cámara en mano para seguir la ambigua evolución de esta joven. Grigore construye un personaje esquivo, parco en palabras, errático, que representa lo difícil que es escapar de ese sistema, como si quisiera trazar una gran metáfora de un país sometido, caciquil y machista donde, parece querer decir, la única salida es emigrar. La atmósfera críptica y subyugante no ofrece respuestas al espectador ni pretende empatizar o comprender al personaje, pero sí resulta estimulante seguir esa cotidianiedad asfixiante en busca de un deselance ¿Se puede o no escapar de esas redes familiares que secuestran cualquier voluntad?