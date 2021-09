Esto va de existir el mar, entre la honestidad y la furia

Hay un poema de Carmen Martín Gaite que dice: "Ni aguantar, ni escapar,/ ni el luto ni la fiesta,/ ni designio ni azar". El poema está entre las páginas de Existiríamos el mar (Lit Random House), la nueva novela de Belén Gopegui, y nos parece que esos versos son los cimientos de toda la historia, la que protagonizan Lena, Ramiro, Camelia, Hugo y Jara, que tienen cuarenta y pocos años y que comparten un piso, no solo porque no les llegue el sueldo para para pagar uno ellos solos. Gopegui construye una historia que huye del cinismo, que vuelve a defender la bondad con una mirada política y que nos habla de los principios que hacen que la vida sea más vivible. Esto va de cómo vivir juntos sin hacernos daño, entre la honestidad y la furia.

Hija de españoles exiliados en Francia, la coreógrafa Magui Marin creó en 1981 May b, una pieza que se ha convertido en un icono de la danza contemporánea, representada por medio mundo en estos 40 años. Marin traslada al escenario el universo de Samuel Beckett, el absurdo de la vida y la condición humana. Dice su creadora que el público ve "a unos seres humanos que se detestan, se odian, pero al mismo tiempo no pueden pasar los unos sin los otros", una obra que nos muestra que "estamos obligados a encontrar maneras de querernos porque tenemos que vivir juntos" .

"No podemos seguir aceptando que para vivir en este mundo tengamos que habitar la catástrofe, no estamos dispuestos, se puede vivir de otra manera" , dice Xesús Ron, director de la compañía gallega Chévere, que acaba de estrenar en el Centro Dramático Nacional la obra N.E.V.E.R.M.O.R.E. La compañía usa el grito del cuervo del poema de Poe como título (y grito colectivo) de esta obra que funciona como esa caja negra del Prestige, que sigue hundida en el fondo del mar y lleva a escena un montaje que busca ser testimonio, memoria y documento emocional sobre aquella catástrofe, que conecta con otra más reciente, la pandemia.

El artista mexicano Emanuel Tovar, parte de un verso de Lorca, 'Pequeño poema infinito', para jugar con las ideas de vacío y de identidad en su obra, que se expone en la Galería La Caja Negra de Madrid. Tovar se detiene en pequeños gestos y acciones humanas, en su repetición, y nos lanza preguntas sobre la importancia de repetir o no errores, por ejemplo.

Hay novelas que nos cuentan el mundo, que nos cuentan otros mundos, y hay otras que solo hablan de un mundo muy pequeño, el de su autor o autora. Sally Rooney se pregunta en su nueva novela Donde estás, mundo bello, a quién le puede importar que sus protagonistas rompan o sigan juntos que, a decir verdad, es la la gran pregunta que atraviesa su obra desde Normal people. Y afirma una de sus protagonistas: "no creo que vuelva a escribir una novela nunca más". Leemos a Rooney y creemos que es muy posible que hasta ella esté agotada de contar siempre lo mismo y utilizar lo mismo para contarlo: sus chicas listas, sus relaciones de amistad y amor de ahora sí, ahora no y qué haremos con el futuro. Rooney no rompe nada, no se mancha. Nos aburrimos.

