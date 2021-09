'The Crown' reina en unos Emmy que coronan a 'Ted Lasso': consulta la lista de premiados

The Crown es la mejor serie del año. Tras más de una década produciendo series originales, la plataforma de vídeo en streaming Netflix se lleva por primera vez el galardón principal de unos Premios Emmy en los que también arrasaron otras producciones de la compañía como Gambito de Dama, considerada como mejor miniserie del año. No ha corrido la misma suerte Disney+, quien se ha marchado de vacío a pesar de contar con títulos tan potentes como The Mandalorian o Wandavision.

Tras cuatro temporadas en las que hemos podido conocer los entresijos de la familia real británica, The Crown se ha convertido en el primer drama que se ha llevado el Emmy a mejor serie, a mejor guion, mejor dirección y a sus cuatro actores y actrices. Olivia Colman y Gillian Anderson se han llevado los Emmy a mejor actriz y mejor actriz de reparto, respectivamente, y Josh O'Connor y Tobias Menzies han hecho lo propio en la categoría masculina.

Pero The Crown no ha sido la única gran triunfadora de la noche. Mientras que la historia de la familia real británica se ha impuesto en la categoría de series de drama, Ted Lasso ha hecho lo propio en comedia. La serie de Apple TV Plus no solo se ha llevado el galardón principal de la noche en su género, sino que también se ha hecho con los premios a mejor actor principal, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto. Mención especial para Hacks, que se ha llevado los premios a mejor guion, mejor dirección y mejor actriz principal.

Por último, Gambito de Dama se ha convertido en la protagonista de la categoría de miniseries. La producción, protagonizada por Anya Taylor-Joy, se ha llevado el premio a mejor miniserie y mejor dirección. Mención especial para los actores y actrices de Mare of Easttown, quienes se han llevado tres de los cuatro Emmys en lo que a actores y actrices se refiere y a Podría destruirte, premio a mejor guion. Consulta a continuación la lista de premiados:

Mejor drama

'The Boys'

'Los Bridgerton'

'The Crown' 🏆

'El cuento de la criada'

'Territorio Lovecraft'

'The Mandalorian'

'Pose'

'This is Us'

Mejor actriz principal

Uzo Aduba, 'En terapia'

Olivia Colman, 'The Crown' 🏆

Emma Corrin, 'The Crown'

Elisabeth Moss, 'El cuento de la criada'

Mj Rodriguez, 'Pose'

Jurnee Smollet, 'Territorio Lovecraft'

Mejor actor principal

Sterling K. Brown, 'This is Us'

Jonathan Majors, 'Territorio Lovecraft'

Josh O'Connor, 'The Crown' 🏆

Regé-Jean Page, 'Los Bridgerton'

Billy Porter, 'Pose'

Matthew Rhys, 'Perry Mason'

Mejor actriz de reparto

Gillian Anderson, 'The Crown' 🏆

Helena Bonham-Carter, 'The Crown'

Madeline Brewer, 'El cuento de la criada'

Ann Dowd, 'El cuento de la criada'

Aunjanue Ellis, 'Territorio Lovecraft'

Emerald Fennell, 'The Crown'

Yvonne Strahovski, 'El cuento de la criada'

Samira Wiley, 'El cuento de la criada'

Mejor actor de reparto

Giancarlo Esposito, 'The Mandalorian'

O-T Fagbenle, 'El cuento de la criada'

John Lithgow, 'Perry Mason'

Tobias Menzies, 'The Crown' 🏆

Max Minghella, 'El cuento de la criada'

Chris Sullivan, 'This is Us'

Bradley Whitford, 'El cuento de la criada'

Michael K. Williams, 'Territorio Lovecraft'

Mejor guion

Territorio Lovecraft: Sundown

Pose: Series Finale

The Boys: What I Know

The Crown: War 🏆

El cuento de la criada: Home

The Mandalorian: Chapter 13: The Jedi

The Mandalorian: Chapter 16: The Rescue

Mejor dirección

Los Bridgerton: Diamond of the First Water

Pose: Series Finale

The Crown: War 🏆

The Crown: Fairytale

El cuento de la criada: The Wilderness

The Mandalorian: Chapter 9: The Marshal

Mejor comedia

'Black·ish'

'Cobra Kai'

'Emily in Paris'

'Hacks'

'The Flight Attendant'

'El método Kominsky'

'Pen 15'

'Ted Lasso' 🏆

Mejor actriz principal comedia

Aidy Briant, 'Shrill'

Kaley Cuoco, 'The Flight Attendant'

Allison Janney, 'Mom'

Tracee Ellis Ross, 'Black·ish'

Jean Smart, 'Hacks' 🏆

Mejor actor principal comedia

Antohny Anderson, 'Black·ish'

Michale Douglas, 'El método Kominsky'

William H. Macy, 'Shameless'

Jason Sudeikis, 'Ted Lasso' 🏆

Kenan Thompson, 'Kenan'

Mejor actriz de reparto comedia

Aidy Bryant, 'Saturday Night Live'

Hannah Einbinder 'Hacks'

Kate McKinnon 'Saturday Night Live'

Rosie Perez, 'The Flight Attendant'

Cecily Strong, 'Saturday Night Live'

Juno Temple, 'Ted Lasso'

Hannah Waddingham, 'Ted Lasso' 🏆

Mejor actor de reparto comedia

Carl Clemons-Hopkins, 'Hacks'

Brett Goldstein, 'Ted Lasso' 🏆

Brendan Hunt, 'Ted Lasso'

Nick Mohammed, 'Ted Lasso'

Paul Reiser, 'El método Kominsky'

Kenan Thompson, 'Saturday Night Live'

Bowen Yang, 'Saturday Night Live'

Mejor guion de comedia

Girls5eva: Pilot

Hacks: Pilot 🏆

PEN15: Play

Ted Lasso: Make Rebecca Great Again

Ted Lasso: Pilot

The Flight Attendant: In Case of Emergency

Mejor dirección de comedia

B Positive: Pilot

Hacks: Pilot 🏆

Mom: Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak

Ted Lasso: Biscuit

Ted Lasso: The Hope That Kills You

Ted Lasso: Make Rebecca Great Again

The Flight Attendant: In Case of Emergency

Mejor miniserie o antología

'Podría destruirte'

'Mare of Easttown'

'Gambito de dama' 🏆

'El ferrocarril subterráneo'

'Bruja escarlata y Visión'

Mejor actriz principal de miniserie

Michaela Coel, 'Podría destruirte'

Cynthia Erivo, 'Genius: Aretha'

Elizabeth Olsen, 'Bruja Escarlata y Visión'

Anya Taylor-Joy, 'Gambito de Dama'

Kate Winslet, 'Mare of Easttown' 🏆

Mejor actor principal

Paul Bettany, 'Bruja escarlata y Visión'

Hugh Grant, 'The Undoing'

Ewan McGregor, 'Halston' 🏆

Lin-Manuel Miranda, 'Hamilton'

Lesilie Odom Jr., 'Hamilton'

Mejor actriz de reparto

Renée Elise Goldsberry, 'Hamilton'

Kathryn Hahn, 'Bruja Escarlata y Visión'

Moses Ingram, 'Gambito de dama'

Julianne Nicholson, 'Mare of Easttown' 🏆

Jean Smart, 'Mare of Easttown'

Philipa Soo, 'Hamilton'

Mejor actor de reparto

Thomas Brodie-Sangster, 'Gambito de dama'

Daveed Diggs, 'Hamilton'

Paapa Essiedu, 'Podría destruirte'

Jonathan Groff, 'Hamilton'

Evan Peters, 'Mare of Easttown' 🏆

Anthony Ramos, 'Hamilton'

Mejor guion

Podría destruirte 🏆

Mare of Easttown

Gambito de dama

Bruja Escarlata y Visión: All-New Halloween Spooktacular!

Bruja Escarlata y Visión: Filmed Before a Live Studio Audience

Bruja Escarlata y Visión: Previously On

Mejor dirección

Hamilton

Podría destruirte: Ego Death

Podría destruirte: Eyes, Eyes, Eyes

Mare of Easttown

Gambito de dama 🏆

The Underground Railroad

Bruja Escarlata y Visión

Mejor guion de variedades

The Amber Ruffin Show

A Black Lady Sketch Show

Last Week Tonight with John Oliver 🏆

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

Mejor reality de competición

'The Amazing Race'

'Niquelao!'

'RuPaul's Drag Race' 🏆

'Top Chef'

'The Voice'

Mejor talk show

'Conan'

'The Daily Show with Trevor Noah'

'Jimmy Kimel Live'

'Last Week Tonight with John Oliver' 🏆

'The Daily Show with Stephen Colbert'

Mejor serie de sketches

A Black Lady Sketch Show

Saturday Night Live 🏆

Especial de variedades en vivo

Celebrating America – An Inauguration Night Special

The 63rd Annual Grammy Awards

The Oscars

The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring The Weeknd

Stephen Colbert's Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back

America Great Again Better 2020 🏆

Especial de variedades pregrabado