'Distancia de rescate', terror y realismo mágico para hablar de los miedos de la maternidad

La nueva literatura argentina ha creado un subgénero propio para releer las relaciones familiares, la corporalidad y la tierra. Un estilo que mezcla lo fantasmagórico, lo espiritual y lo monstruoso desde espacios rurales. Ahí está Mariana Enriquez con el éxito de ‘Nuestra parte de noche’, y también Samanta Schweblin, cuya primera novela, ‘Distancia de rescate’, también se adentraba en las partes oscuras del alma, en la muerte y lo sobrenatural. Su riqueza para evocar imágenes y su complejidad narrativa son un desafío para el cine, que tiene que desentrañar un universo atmosférico, sensorial e introspectivo.

Dos escritoras que hablan de género, de mujeres, de hostilidades y de un medioambiente o contexto cada vez más opresivo para todas. Si hay una directora que puede habitar y redimensionar esos relatos es Claudia Llosa. La creadora peruana, ya abordó en ‘La teta asustada’, película con la que ganó el Oso de Oro en Berlín, la maternidad, las almas transmutadas, las raíces y la violencia patriarcal. Lo hizo con minimalismo, con un cine que antepone la piel a la palabra y encima reivindicando el quechua. Y eso es lo que consigue ahora con ‘Distancia de rescate’, su esperada adaptación presentada en sección oficial del Festival de San Sebastián que estrena Netflix.

María Valverde y Dolores Fonzi protagonizan esta historia, la de dos madres que tienen que enfrentarse a los hilos que las unen a sus hijos. Porque la distancia de rescate es ese tiempo y espacio límite en el que una madre decide socorrer y salvar a un hijo. Un margen que no es una ciencia exacta, es una intuición preventiva que se puede romper. Ambos personajes se encuentran en una casa de campo argentina, un ambiente en apariencia bucólico para pasar las vacaciones. Pero la naturaleza ya no es un refugio, es un escenario hostil e inquietante.

La cineasta ha explicado que para ella esta película "habla de los horrores de la vida real, de la vida cotidiana, todo lo que ocurre en la película está totalmente enraizado en lo real, puede ocurrir en cualquier momento, trasciende el género, no lo niega". Dice la directora, afincada en Barcelona y que ha contado con una producción latinomaericana, con el chileno Pablo Larraín, y española con Sandra Hermida, productora de las películas de Bayona. "A través del relato, logra trascender y expandir los miedos tan naturales en los padres hasta entrar en la subjetividad". "Todo es real, pero al tiempo abre todas las preguntas sobre lo extraño, cuando el familiar se convierte en extraño, algo aterrador", ha incidido Llosa, que en su anterior película No llores vuela, también hablaba de los problemas de las mujeres.

Claudia Llosa ha recordado que Distancia de rescate, que como concepto sería algo así como el hilo invisible que separa a una madre de la seguridad de un hijo, es desconcertante porque nos dice que el peligro puede estar en cualquier lugar. Pero además del peligro, del miedo que entraña la maternidad. Hay más temas que emergen en este sugerente relato. Por ejemplo, la sensualidad y la relación nada explícita que se da entre las dos mujeres. "Es algo muy sensual que te acaba arrastrando hasta ahogarte, un espíritu que tenía que ser muy orgánico, envolvente, tenía que sostenerse desde una manera muy específica, muy concreta". Las mujeres se rozan las manos, se hablan, se ayudan, se guían. Están solas frente a los hombres, que solo salen fuera de plano, en una llamada, en un reproche, en un flashback. Y, sobre todo, en esa escena final donde tratan de buscar a sus mujeres. ¿Dónde están? ¿Han huido de ellos? ¿están en una matria mucho más segura que esta sociedad patriarcal donde les ha tocado vivir?

La novela no da respuestas, solo ahonda en lugares, caminos, posibilidades. Como la posibilidad de que la naturaleza acabe con nosotros. El medioambiente y la relación con la tierra y lo ambiental es otro de los temas que emanan de Distancia de rescate. Los cultivos de soja que generan una toxicidad mortal, primero para los caballos, después para mujeres y niños. La tierra herida por culpa de los hombres y su sistema de explotación que acaba hiriendo a sus mujeres, doblemente explotadas.

No era fácil adaptar una novela corta, como la de Schwewblin, con una voz en off y con todo lo onírico o casi de realismo mágico que posee el relato literario. Sin embargo, Llosa consigue hacerlo de una manera extraordinaria. Hay voz en off, hay imágenes que envuelven al espectador y hay silencios. De hecho, el silencio es la base de todo. "Disfrutamos del silencio en ese sentido", ha apuntado en la rueda de prensa, donde también ha incidido en que uno de los grandes desafíos de la adaptación era ver qué se hacía con la voz en off de María Valverde y ese niño. "Hasta el montaje seguíamos moviendo cosas de esa voz en off", ha señalado.

"Ese folklore, que yo llamo un pensamiento telúrico y mágico latinoamericano entra con una fuerza vigorosa en este relato y lo hace de una manera muy nueva para mi. Por supuesto Caronte está en ese reflejo de David en la barca, era una de las propuestas", explicaba Llosa sobre el mito de Caronte que lleva las armas al purgatorio.

El realismo mágico, del que bebe la literatura latinoamericana y, de alguna manera, el cine de Llosa, está presente en esta película, que combina también elementos de género. "La tensión ocurre desde dentro hacia afura y me sentí muy cómoda ahí, pero quizá fue más en el trabajo de postproducción donde descubrí un nuevo elemento sonoro que era trabajar la tensión con elementos de la naturaleza que crean una situación distinta", explicaba Llosa que, como otras directoras en estos últimos tiempos ahondan desde el intimismo y la feminidad el género del terror y el suspense.