Fernando León de Aranoa: "Cuestionar la existencia de las clases sociales es una forma de que desaparezcan"

Fernando León de Aranoa es uno de los autores que mejor ha leído la realidad social de España en el siglo XXI. Su cine humanista y comprometido ha ofrecido retratos que van desde la prostitución en 'Princesas' al desempleo por la reconversión industrial en la premiada 'Los lunes al sol'. Con esta última, está hermanada su nuevo trabajo, 'El buen patrón', una disección demoledora de las dinámicas caciquiles del empresariado español. Para afilar su mirada al otro lado de las relaciones laborales, Aranoa cambia el drama por la sátira y la comedia negra con un recital interpretativo de Javier Bardem.

Hace 20 años hiciste la crónica-reverso de esta historia con Javier Bardem en ‘Los lunes al sol’, ¿es un díptico? ¿Por qué te interesaba ahondar en este caso en el mundo laboral y la figura del empresario medio?

Me parecía que de esta manera la película podía llegar a mucha gente o mucha gente se podría sentar contada en ella, ya sea en ese rol o en el de los trabajadores. Es una película bastante coral como aquella y es cierto que tiene algo de reverso tenebroso de ‘Los lunes al sol’, nos divertía mucho a Javier Bardem y a mí la idea de imaginar diálogos entre los dos personajes, imaginábamos cómo sería un encuentro, quizás la tercera parte, el tríptico, si los escucháramos juntos desarrollar sus teorías sobre el empleo, la empresa, los trabajadores…

Siempre que hay una película de médicos, preguntamos cómo se han documentado y con quién ¿Cómo te has acercado al empresario de provincias? ¿Directamente o solo por la prensa?

No solo por la prensa, en la vida diaria conoces a mucha gente que trabaja, por ejemplo, en nuestro medio, o en otros. No ha habido una documentación como tal, no creo que me hubieran dejado infiltrarme… Sí que intente una muy específica, sobre la cuestión de las básculas, quise ir a una empresa de balanzas, no para el personaje, sino por los tecnicismos. No lo conseguí. Qué miedo nos tienen a los del cine, tuvo tres o cuatro negativas. Sobre la idea del personaje, sí viene de algunas personas reales que he conocido y de esa personalidad que refleja la película, este patrón, me gusta más llamarlo así, que para tratar de que las cosas vayan bien y se mantenga un equilibrio en su empresa, se preocupa por sus empleados, se erige en asesor sentimental, intenta entrar más de la cuenta en sus vidas para que les vaya bien en lo personal. Esto sí lo he visto y me parecía un punto de vista muy cómico, podía dar lugar a situaciones muy graciosas por un lado, y por otro, me servía para contar situaciones más trágicas y duras.

Entre esas cosas, escuchamos de boca del patrón muchas frases que reconocemos, que están asentadas en el día a día ¿La intención era que resonaran en el cine, que confrontáramos el rumbo del mundo laboral?

Hay muchos momentos que resuenan, que son reconocibles en conversaciones que tenemos o escuchamos. Yo creo que todos nos hemos visto en algún momento en ese asador, teniendo delante al patrón y pensando en qué momento me van a cortar la cabeza. Todo eso está ahí desde ese personaje, intentando hacerlo real, Javier lo ha mantenido próximo, con mucha tierra, muy real. Se trata de contar a través de él las relaciones laborales en una empresa en la que entre los trabajadores también vuelan cuchillos horizontalmente. Me apetecía contar eso.

Este empresario medio, patrón, con esa filosofía y quehacer tan caciquil, ¿representa a nuestro país? ¿Es España un país caciquil en estas dinámicas?

Había dos elementos en ese patrón, o empresario medio como dices, que me atraían. Una, esa cosa tradicional o clásica de empresa media de una ciudad de provincias. Por eso se llama patrón, porque tiene esta relación con los trabajadores que lo llevan siendo para él varias generaciones, antes lo fueron de su padre, esto hace que que tenga esta relación de patrocinio, que sea casi el padre de estos trabajadores y eso le ayuda a meterse en sus vidas. Y por otro lado, el hecho de que fuera en una ciudad de provincias, que nunca llegamos a especificar cuál es, jugamos a esa abstracción, es un microcosmos. En una ciudad como esa, un personaje como él es un pequeño poder fáctico. Alguien que tiene una empresa y da trabajo a 200 300 personas, tiene hilo directo con el alcalde, con el periódico, todo a escala local. Es interesante porque tiene algo de pequeño cacique. El hecho de contarlo de esa manera me permitía hacer de ese lugar un microcosmos donde pasan muchas cosas que pasan a escala nacional, no deja de ser una metáfora o representación de lo que vivimos en una escala más grande.

También se desmontan muchos tópicos, e incluso te metes con el cine, con esa idea instalada de que es un sector subvencionado

Uno ya solo puede reírse de eso. El tema de fondo que trata la película es el del empleo y su precariedad, y solo me sentía capaz de hacerlo con sentido del humor, desde la comedia, no podía contarlo como hace 20 años conté ‘Los lunes al sol’. Ahora toca contarlo de otra manera, con más ironía. Y cosas en concreto, como esa parte que mencionas, me permitía salir un poco de la dinámica narrativa de la película y contar lo que hay detrás, la mentalidad de los personajes. Por eso me divertía mucho escribir esas escenas. Esto que se dice de las subvenciones, uno ya no sabe muy bien, se ha explicado muy bien y Juan Diego Botto lo contó en un hilo maravilloso, pero da igual lo que digas, es un lugar común y una herramienta de ataque, la mejor manera de cuestionarlo es reírse, ver un patrón dando absoluta fe a esa idea de las subvenciones y a la vez él luchando por la suyas, porque las hay, las subvenciones a la industria.

El empresario que se cree hecho a sí mismo pero lo ha heredado todo ¿Es una cosa muy española esa de la empresa familiar que genera esas relaciones?

Yo creo que tienen que ver con cualquier país, con muchos de nuestro entorno. Cuando escribía el guion, me acordaba de ciertas comedias francesas con un trasfondo social. Eso ellos lo han hecho muy bien, han sabido siempre representar muy bien esas clases sociales, a los empresarios… lo han hecho mucho más que nosotros, al igual que los italianos lo han hecho con los trabajadores. Ese tipo de escenas dialogadas donde se ponen muchas cosas en cuestión, a mí me gustan mucho como espectador. Es muy universal el personaje y las circunstancias, quizás en los detalles sí hay algo local y muy reconocible, en el trabajo que hemos hecho en el departamento de arte hasta los actores con sus personajes, pero al final el mensaje es más universal.

Hay algo muy divertido también en cómo este sistema engulle cualquier reivindicación como una moda, desde el feminismo a la diversidad cultural… El poder los integra en su beneficio ¿Esto que hacen los empresarios lo hace también el cine?

Posiblemente -risas- No me hagas poner un ejemplo, porque ahora no se me va ocurrir. Son dinámicas muy viciadas, a un personaje así le va todo bien. Si ahora hay que tener un discurso más multicultural y feminista, lo va a incorporar. Eso lo vemos todos los días. Alguien me decía el otro día que la sentencia antes era ‘obedéceme’ y tú tenías dos opciones, obedecer o desobedecer, cuando el poder es consciente de eso lo que te dice ahora es ‘no obedezcas’, entonces hagas lo que hagas, obedeces. Si obedeces estás obedeciendo, si desobedeces, también estás obedeciendo. El espacio para la disidencia se ha acotado, se ha organizado, y forma parte del discurso institucional. Fatal todo -risas-

Volviendo a ‘Los lunes al sol’, la fuerza sindical ya estaba deteriorada pero ahora ya ni siquiera aparece en la película. Algo que también ha pasado en las obras de Ken Loach. Vemos con las dos películas la evolución de la situación…

Es así. Cuando se cuestiona la existencia de las clases sociales, en realidad es la mejor manera de que desaparezcan. Yo lo he vivido y lo visto en ‘Los lunes al sol’ con todo el proceso de documentación con la gente del naval. Esa sensación de pertenencia a algo es un salvavidas, es un flotador en muchos sentidos, en el real, cuando te quedas sin trabajo, pero también en el emocional, saber que perteneces a algo cuando te has quedado solo y has perdido tu empleo. Eso que era tan importante, va desapareciendo, en la empresa que describe ‘El buen patrón’, eso ya no existe, como en el nuestro u otros medios. Para mí es una diferencia importante entre las dos historias, cómo en esta historia no hay esa protección, esa sensación de pertenecer a algo. El que se queda solo, como el caso del despedido que acampa frene a la fábrica, está solo. Cuando grita ‘El pueblo unido jamás será vencido’, para mí es cómico y a la vez doloroso.

¿Cómo se encuentra el tono en una película así? ¿Ha sido el reto más difícil? Esa fina línea entre una comedia oscura, negra, y el drama, no caer en la caricatura…

Cuando escribes el guion, lo ves clarísimo y entonces eres muy valiente porque dices, este es el tono de la película. Como estás solo, es muy fácil, solo está en tu cabeza. Luego cuando llega el momento de hacerlo, incorporando a los actores, al equipo, tienes que transmitir ese tono e intentar llevarlo hasta el final. Y lo vas haciendo a través de las sucesivas etapas con los actores, la parte más importante, pero también tiene que ver con cómo ruedas, incluso con la música después. Vas buscando, modulando, a veces sientes que te pasas, a veces que te quedas corto. Además, esto es subjetivo, porque el que lo va a completar es el espectador. A lo mejor no ve el tono donde tú lo sentías. Es un dial muy fino, como si tuvieras que sintonizarlo en un punto muy concreto y si se te va un poco, caes en un tipo de farsa que a mí no me interesa ni como director ni como espectador, y al revés, si te quedas corto, deja de tener sentido lo que has escrito.