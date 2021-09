Javier Bardem: ''Hay ecos de Jesús Gil y del rey emérito en mi personaje en 'El buen patrón"

La prensa en el Festival de Cine de San Sebastián lleva todo el día tratando de desentrañar las huellas de personajes reales en Julio Blanco, el empresario caciquil y campechano que interpreta Javier Bardem y que le puede dar su segunda Concha de Plata al mejor actor, tras ganarla en el 94 con Días contados. "No ha habido una personificación, era más las imágenes que me venían de ciertos comportamientos basándome en la escritura de Fernando", decía el actor en una entrevista con la Cadena SER.

"Tenía más que ver en esta gente que te vende humo. Pero sí hay cosas de gente que dirige clubes de fútbol, que dirigen ayuntamientos, pero también un ferretero que trata mal a los empleados. También Productores de cine y exproductores de cine", añadía el actor que a lo largo de su carrera ha conocido a magnates del cine como, sin ir más lejos, Harvey Weinstein. "Hay ecos de Jesús Gil, pero también del emérito, con eso que dices de qué cercano que es, que simpático y luego se descubre lo que se descubre. Son personajes que se les juzga desde ahí y eso es peligroso", reconocía Bardem.

Su personaje es alguien poderoso, que se mueve a la perfección en la España de provincias. "Nunca he estado en localidades pequeñas, siempre he vivido en Madrid, pero sí imagino esta cosa de la cuota de poder en un lugar más pequeño. Cuando tienes al alcalde a una llamada de teléfono, tienes el poder".

El guion de Fernando León de Aranoa marcaba los tempos de la comedia y del drama de este empresario, que refleja un tipisimo español, y de sus víctimas, sus empleados. "Fernando escribe muy bien, con detalle, es un humor fino, inteligente y luego Fernando lo que hace muy bien es montar muy bien el trabajo de los actores, que en el cine es lo que más cuenta. Tú haces tu trabajo y luego hay un señor que monta lo que quiere", explicaba Bardem.

De hecho, lo del montaje es una de las cosas que le anima a lanzarse a la dirección. "A veces lo pienso, pero luego se me quita de la cabeza. La razón por la que lo haría es porque estoy harto de que manipulen mi trabajo. Pero es muy complejo. Es que hacer una película es muy complicado, hay que pasar un proceso de unas burocracias que me parecen muy difíciles. Me gustaría hacer algo con actores, para divertirnos a ver qué pasa", responde.

Bardem firma una interpretación magnífica, en la que cambia el tono de voz, los andares, su presencia y hasta la forma en la que toca o coge las cosas, como el jamón. "Es alguien que tiene que entrar por una puerta y embaucarnos a todo, que pienses mira qué campechano, qué accesible. Recuerdo hablar mucho de eso con Fernando que era alguien que tocaba mucho". Una interpretación muy corporal, como la mayoría de sus grandes papeles. Ahí está Reinaldo Arenas en Antes que anochezca, o su último trabajo con Sally Potter en Los caminos que no escogemos, o Loving Pablo, otra película de León de Aranoa.

El actor ha rodado tres películas desde que finalizó la pandemia. El buen patrón fue la primera de ellas, en uno de los primeros rodajes con estrictas medias anti-Covid. "Rodamos después de la pandemia, yo estaba aterrorizado, teníamos que volver al trabajo porque el cine da de comer a muchas familias, pero daba miedo. Es un personaje que te invade el espacio, que toca… en una época en la que había que hacer todo lo contrario. Es un personaje con una relación corporal muy fuerte de invasión del espacio. Eso tenía que estar. También con la palabra".

¿Se sentirán bien representados los empresarios y emprendedores españoles? "No sé, imagino que alguno dirá, ¡ay, no somos tan así!", respondía el actor. "Había algo también de antiguo, aunque pertenece al día de hoy. Pones la tele y aparecen por ahí, vas a una marisquería y están ahí".

El buen patrón era una de las películas más esperadas de este festival. Aquí vinieron hace diecinueve años Fernando León y Bardem a presentar Los lunes al sol, película que ganó la Concha de Oro. Ha pasado el tiempo y vuelven con una historia similar, sobre el empleo, la precariedad y las relaciones de poder. "Es un San Sebastián distinto con la pandemia y tal, no hay el audio que había. También estamos más mayores. Hace años ya me hubiera ido de copas y estaría de empalmada, ahora me he tenido que dormir una siesta. Estamos muy a gusto de volver juntos y que guste el trabajo y ya está. El que si gana uno o si gana el otro, da igual. Hombre, siempre da alegría, pero lo veo cada vez más como que te distrae del verdadero sentido de eso. El sentido es haber trabajado en una película en un momento complejo y haberla sacado adelante y que haya gustado", decía Bardem.

A sus 52 años, este actor ganador del Oscar, con dos Copas Volpi, una Concha de Plata, una Palma de Oro y cinco Goyas, sigue trabajando en proyectos diferentes. Rodó con Aaron Sorkin, ha hecho La Sirenita y ahora le toca otra película infantil. De ahí su bigote. "El lunes empiezo a rodar una película que es un musical infantil en el que canto y bailo como un cocodrilo. Mis representantes son mis hijos. Y estoy encantado de hacer una cosa que no he hecho en la vida, pero me da un terror tremendo. Me parece divertido y quiero que vean algo que he hecho yo".

El actor es consciente del privilegio de poder dedicarse a una profesión tan cambiante sin problemas. "Mi mujer y yo somos conscientes de la suerte y el privilegio de estar trabajando 30 años con continuidad y encima en películas que tienen buena aceptación. No hay que perder eso de vista y reconocer que no es lo normal. Y se hace una del cocodrilo y se hace lo mejor posible".

Javier Bardem no tiene redes sociales y dice que no le da importancia a lo que se dice de él o de su pareja, Penélope Cruz, que ganó en Venecia la Copa Volpi por su papel en Madres paralelas, y a quien los hater insultaron en redes sociales. "Está todo tan polarizado que da igual lo que vayas a decir, a razonar o a explicar, la gente va a creer lo que quiere creer. No perdamos el tiempo. Aquellos que digan que Penélope ha ganado por no sé qué, pues que lo sigan creyendo. es que da igual. Yo estuve ahí, fue muy hermoso, hace un trabajo extraordinario, me emocionó mucho lo que dijo, no sabía que iba a decir eso, que es verdad, fueron las últimas palabras de mi madre a Penélope, Copa Volpi, a mí eso me emociona mucho eso. No se puede dejar entrar a la gente con maldad, con cosas tan hermosas".