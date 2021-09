Soledad Gallego-Díaz

La obstinación es amor por uno mismo, que sustituye al amor, a la razón. Lo decía Henri Frederic Amiel, un filósofo del siglo XIX, famoso por su diario íntimo. Obstinado es Pablo Casado en su voluntad de no llegar a acuerdos con el Gobierno, pase lo que pase, incluso ante la catástrofe de la isla de La Palma, lo primero que hizo al bajarse del avión fue criticar a la ministra de Industria y Turismo, antes que ponerse a disposición del Gobierno para ayudar en lo que se le pida. En fin, obstinación es la negativa del líder del PP a renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace tres años. Se debe, afirma, a que el Gobierno no acepta previamente cambiar sus sistemas de nombramiento. De acuerdo, pero ¿qué razón existe para no sustituir a los miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato también ha caducado? ¿Quién debe elegirlo? ¿Los catedráticos de Constitucional de toda España? Quiere Casado que se cambie el método por el que se nombra a los miembros del Tribunal de Cuentas, que también están fuera de plazo. Y en el caso del Defensor del Pueblo, ¿por qué no se renueva? ¿Quiere decir que lo nombren los alcaldes? La obstinación. Ya lo decía Amiel.