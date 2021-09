Jonás Trueba y su retrato vitalista de la adolescencia española

Tras una semana en la que hemos escuchado hablar de la "generación botellón", del escaso compromiso de los jóvenes, del problema que tienen con el ocio, de lo egoístas que han sido, Jonás Trueba viene a poner algo de luz a tanta afirmación tabernaria. Lo hace con Quien lo impide, película de tres horas y media, presentada en concurso en esta edición del Festival de San Sebastián.

Es un precioso acercamiento desde el cine a los jóvenes adolescentes que el director comenzó a filmar en 2016. Una propuesta que trasciende la ficción y el documental, que empasta esos géneros, los deshace o los une a su antojo con la intención de cambiar esa imagen que tenemos de la adolescencia y la juventud. Esos jóvenes son Candela Recio, Claudia Navarro, Rony Michelle Pinzaru y Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira, Sancho Javiérez y Marta Casado. En aquel momento tenían 15 años, ahora ya rondan los 20. Sus vidas también han cambiado desde aquello, la mayoría estudian algo relacionado con el cine, interpretación, sonido, realización... El cine ha entrado en sus vidas gracias a la película de Trueba, algo que de otra manera no hubiera sido posible.

La juventud no habla solo de lo suyo, como vemos en el filme, sino que en realidad habla de lo de todos, de cosas que nos conciernen y sobre las que a veces ya ni nos paramos a pensar. Lo que hace Jonás Trueba es una invitación a la palabra, a la escucha, a la mirada adentro y afuera, a amar, a sentir y a recordar.

La película comienza casi como una advertencia, la que Jonás hace a sus actores y actrices, jóvenes que se interpretan a sí mismo o a un personaje dependiendo de la secuencia, que a su vez es también una advertencia a los espectadores. "Tenemos una buena noticia: ya está la película terminada. Dura tres horas y media", explica en una pantalla partida por cada una de las ventanas de Zoom, plataforma que ha cambiado la perfección visual de todos tras la pandemia.

Después nos lleva a Las Vistillas -lugar en el madrileño barrio de La Latina que Jonás Trueba ha recorrido en sus películas, tanto en Todas las canciones hablan de ti como en La virgen de agosto, y que siempre conectará su cine con el de su padre, Fernando Trueba, y su Opera prima- con ejercicios de improvisación. Por parejas, los actores interpretan una versión de sí mismos acudiendo a mediación, un programa que existía de verdad en el instituto público de una de las chicas, el Instituto San Isidro de Madrid, para resolver los conflictos de los estudiantes.

Lo que hace Quien lo impide trasciende el retrato generacional, aunque algo de eso hay, en tanto en cuando vemos los miedos, las presiones y el desencanto de una generación concreta que ha visto de cerca dos crisis económicas, una en la que sus padres sufrieron, otra en la que una pandemia les cambió la vida. Trasciende ese retrato porque es a través de ese grupo de jóvenes, que nacieron a principios del siglo XXI y que acaban de hacerse mayores de edad, nos vemos a nosotros mismos. No solo nuestra juventud, sino nuestro día a día. La sociedad culpa a los adolescentes y estos ven mermadas todas sus esperanzas. Aún así beben, se ríen, escuchan música, estudian, van a clase, se enfada, se enamoran, follan. Hacen lo que cualquiera, con drama pero más cordura de la que creen los tertulianos.

El cine de Jonás Trueba siempre se había mirado a sí mismo y a su entorno, jóvenes listos, estudiosos, ávidos lectores, pedantes en algunos casos, enamorados de las chicas equivocadas, sufridores por naturaleza, afrancesados. Ahora parece redimirse de todo aquello.

Hay debates, entrevistas a cámara de los estudiantes de instituto en las que se tocan temas tan complejos como el amor, la política, España, la homosexualidad o la necesidad de sentirse integrado. Hay manifestaciones por la Educación Pública en una clara apuesta por uno de los puntales de la sociedad del bienestar y de la democracia española que está amenazada. Se habla de la percepción de la política, de la ideología, del bullying, de no encajar. Frente a esta estructura que podría parecer un documental hay recreaciones en voz off donde los protagonistas parecen interpretar un papel. Algunas de estas piezas, de hecho, fueron proyectadas en 2018 dentro de una programación de cine inmersivo que se pudo ver, entre otros centros, en Cineteca donde acaba el documental en un concierto, en una celebración conjunta de todos, donde se desvela la trampa de esta no ficción ficcionada.