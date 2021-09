Derecho a abortar, sí, pero lejos de aquí

Dirigentes y voceros de la ultraderecha y de la derecha extrema se llenan la boca proclamando que hay lugares en España donde no rige la Constitución. Suelen referirse a Cataluña, y al empleo de las lenguas en la escuela. Pero hay muchos más donde se incumple la ley y en asunto para nada académico, sino más grave de vida y muerte; y ellos callan. Las mujeres que han decidido abortar en el grueso de las dos Castillas y en otras provincias sueltas (el mapa varía con los años) no pueden hacerlo libremente, usando el derecho que les confiere la ley de 2010. O nunca, o casi nunca. Tienen que peregrinar a otros lugares: lo que supone un coste económico, claro, pero también la factura psicológica de tener que ir lejos de casa, lejos de los suyos, para encontrar un alivio, que pese a serlo suele ser duro. Eso sucede porque plantillas de médicos, al completo, de hospitales públicos ejercen su legítimo derecho a la objeción de conciencia, sin alternativas. Y entonces derivan a las pacientes a clínicas privadas o concertadas. A diferencia de los médicos, las pacientes se quedan sin poder ejercer su también legítimo y legal derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo. Y las autoridades sanitarias, que son las autonomías, no prevén que haya siempre en cada centro un mínimo de médicos no objetores. Pasa desde hace años y nadie pone remedio a esa ilegalidad flagrante. Y uno se pregunta: ¿La objeción es individual, o es de hecho colectiva?; ¿Es normal que los 28 ginecólogos del hospital público Arnau de Vilanova, de Lleida, sean todos objetores?, ¿Todos, todos, todos? ¿Son objetores espontáneos o los fuerzan? ¿Les presionan sus jefes? ¿Les señalan como infames turbias sectas religiosas? ¿Les estigmatizan? ¿Se respeta el Estado de derecho? ¿Ocurriría lo mismo si las personas embarazadas fueran los varones?