El aborto es un derecho que la ley debe proteger, no un capricho ni una frivolidad

En el Congreso de los Diputados un ultraderechista acababa de llamar 'bruja' a una diputada que defendía penalizar el acoso que sufren a las puertas de las clínicas las mujeres que van a abortar, cuando en este programa nos dimos de bruces con una dolorosa realidad, que muchos es posible que desconocieran, y que suma todavía más dolor al proceso de tener que someterse a un aborto. Marta nos contó su periplo después de que en uno de los mayores hospitales públicos de Madrid le negaran la posibilidad del aborto a pesar de que su embarazo suponía un serio riesgo para el feto y para ella misma.

Ni un ginecólogo de ese hospital, el Clínico, se lo quiso practicar porque todos se acogen a la objeción de conciencia, todos. Ella nos contaba que muchos se acogen por cuestiones ideológicas, pero que luego hay otros que lo hacen por no verse o estigmatizados o castigados en su puesto de trabajo.

El aborto es un derecho, no es ni un capricho ni una frivolidad, es un derecho de las mujeres que nos ha costado infinito tiempo conseguir y que ahora parece que nos va costando infinito tiempo mantener. Y es un derecho que la ley debe proteger y debe blindar. Debe buscar la fórmula para que no choque con el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, de la mayoría de los médicos de los hospitales públicos, que ya es sospechoso, porque si no, un derecho aplasta al otro, y el aplastado es el de las mujeres. Lo que le pasó a Marta y muchas otras mujeres es un modo de ensañamiento o de violencia contra el feto y contra la mujer. El trance de un aborto es uno de los momentos más terribles para las mujeres, un momento de extrema vulnerabilidad en el que el acompañamiento debe ser fundamental.

Pues bien, en este país se nos reconoce el derecho, gracias a quienes lo han peleado y a pesar de los que quieren acabar con él, pero luego la realidad nos sigue demostrando que el camino recorrido es excesivamente frágil, y que hay muchos dispuestos a poner obstáculos en él.