Teresa Rabal: "En un principio, la discográfica dijo que no al 'Veo veo'"

Bajo el seudónimo 'Abu', Teresa Rabal (Barcelona, 1952) comienza este viaje en la playa de Calabardina con el recuerdo de sus padres y la gente de Águilas, el pueblo donde jugaba a rodar películas junto a su hermano y su madre "con guiones de cine que escribía mi padre".

A partir de 1980, la artista dirigió su carrera hacia el público infantil con 'El Circo de Teresa Rabal' cosechando éxitos como 'Veo veo', disco que, como ella dice, tiene su historia: "En un principio, la discográfica dijo que no a 'Veo veo'". Finalmente, el disco se editó " y a los dos meses me invitaron a una comida en la que me regalaron un brillante y yo le decía a mi marido 'pero ¿Cuántos discos hemos vendido?'".

41 años después, sigue siendo la artista que más discos infantiles ha vendido en España con ventas millonarias y una veintena de álbumes en el mercado.

Mara Torres ha destacado la felicidad con la que la gataparda ha afrontado cada una de las etapas de su vida. "He sido, he continuado siendo feliz y ahora soy muy feliz", asegura al final de esta conversación que concluye en un faro junto a su marido Eduardo Rodrigo y su padre, Paco Rabal.