Xavier Vidal-Folch

No es una explosión, sino el burbujeo de una tónica. De todo el ruido generado por la detención y posterior liberación de Carles Puigdemont en Cerdeña no quedará casi nada. Ni siquiera la imagen de los consejeros de Junts, solos, sin los de Esquerra, manifestándose frente al consulado de Italia en Barcelona, junto a algunos centenares de militantes de la CUP. Estos sí estaban, coherentes, en su sitio: la protesta callejera, los lemas antisistema. Así que la principal característica del evento consiste en que Junts acelera atropelladamente su cabalgata hacia la marginalidad. Disputa el espacio de los antisistema, pero sin su currículo. Ni es su estilo de partido acostumbrado al poder. Ni es su historia pujolista de ocupar poltronas y mandar. Ni es su idiosincrasia conservadora. Y además, la CUP tiene una ventaja: a diferencia de Laura Borràs y otros compis, no tiene pendientes casos de corrupción en los tribunales. El episodio corso de Puigdemont aclara más las cosas. Su gente denigra y ataca el diálogo. O sea, desprestigia la mesa que es en este caso la institucionalización específica del diálogo. Confunde, más que nunca, Gobierno con Estado. Y Ejecutivo con judicatura. El unilateralismo se está fraguando como partido del rechazo, de la frustración, del no a todo. Cabalga sí, pero hacia el vacío.