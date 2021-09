John Hennessy: "Tendremos que acostumbrarnos a pagar más por la tecnología"

¿Qué futuro viene en el mundo de la tecnología?

Creo que los ordenadores se han convertido en ubicuos. Una persona media no lo sabe pero dispone de unos 20 ordenadores, repartidos por la casa, obviamente en su teléfono, en su coch… y creo que vamos a encontrar formas de que esos ordenadores sigan haciendo cosas útiles por la gente y de que terminen con empleos que son repetitivos y que no requieren inteligencia humana. ¡Deja que lo hagan los ordenadores! Y liberemos a la gente para que piense de forma creativa

¿Habrá resistencias para ese cambio? Porque generará más desempleo

Tenemos que pensar en como educar y re-entrenar a esa mano de obra. Tal y como lo hicimos en la revolución industrial. Ahora estamos más educados y comprendemos mejor los retos a los que nos enfrentamos, pero eso exige un compromiso de los gobiernos y de la gente para prepararse ante puestos de trabajo que puede que no sigan existiendo.

Estamos sufriendo una escasez mundial de microprocesadores. Hasta qué punto le preocupa?

Creo que esto es un problema de corto plazo derivado fundamentalmente por la capacidad y el otro problema es que levantar una fábrica desde cero lleva dos años. Y esto nos ha cogido descuidados, francamente.

Esto se añade al hecho de que lso teléfonos móviles ya están en todo el mundo en desarrollo, así como el mundo desarrollado. Tenemos que recuperarnos y recuperar esa capacidad extra pero creo que los gobiernos son ya conscientes de ello, y están buscando esa oferta.

¿No le preocupa?

Claro que me preocupa… creo que vamos a tener este problema durante un año o dos, mientras construimos esta capacidad. Estas fábricas son extraordinariamente caras, piense en miles de millones de euros, así que hay que averiguar cuanto antes dónde colocarlas y cómo desplegarlas para terminar con esta escasez cuanto antes.

A largo plazo, ¿dónde va la industria con la sobreoferta que tenemos de máquinas conectadas?

Bueno, yo creo en lo positivo de esta revolución de la inteligencia artificial que estamos viviendo. Cuando Alpha-Go, el programa de ajedrez, venció al campeón mundial, vivimos un punto de no retorno hace 5 años. Y aquello sirvió para darnos cuenta de que la Inteligencia Artificial puede hacer cosas que eran consideradas inteligentes en el sentido humano del término. Eso se está aplicando ya a coches sin conductor y se está convirtiendo en una realidad más y más cercana.

Pero al mismo tiempo, encaramos un reto: durante los últimos 50 años hemos vivido bajo la “Ley de Moore”, que Gordon Moore, el fundador de Intel creó y que decía que el poder de las máquinas seguiría creciendo a un ritmo exponencial. Desafortunadamente, ese ritmo se está ralentizando cuando alcanzamos los límites de esta tecnología…

Asi que vamos a tener un choque entre una demanda creciente por usar esta tecnología, con la tecnología alcanzando sus últimas fases… que podrían tardar 10 ó 15 años, pero que se están ralentizando ya… y vamos a tener que vivir con ese problema.

Con cada vez más demanda de estos productos y con menos oferta, ¿nos tendremos que acostumbrar a pagar más por esa tecnología?

Sí. Y además ralentizará el ritmo de mejora al que nos hemos acostumbrado. Piense en Iphone. La gente compra un Iphone nuevo porque es mucho mejor que el anterior e incluso más barato. Ese proceso se va a frenar. Y lo estamos viendo ya en los ordenadores personales. La gente ya no reemplaza sus PCs como antes… porque las nuevas versiones no son tanto mejores ni tan más baratas. Y eso va a provocar un efecto dominó en la industria.

Google, al igual que otras compañías, están comprando multitud de pequeñas empresas, ¿ está Google comprando a la competencia? ¿están ustedes matando al próximo Google?

No lo creo. De la forma en la que opera esta industria, nunca sabes quién es la competencia. Justo antes de que apareciera Facebook, Google pudo haber desarrollado las redes sociales. Pero no lo hizo. Lo hizo Facebook que lo hizo de manera exitosa.

Hay una donstante reinvención en esta industria. Cuando yo era un joven profesor, Microsoft dominaba el mercado. Microsoft e IBM e Intel dominaban la industria. Y llegó internet y los reemplazó.

Hay una evolución constante y las nuevas tecnologías son captadas por nuevas compañías. Uno tiene que prestar atención a las adquisiciones y a si crean efectos monopolísticos, y creo que esas operaciones que intenten hacerlo deben ser vigiladas por el regulador para que decida si deben seguir adelante o no…

Pero las cifras de compras que vemos muestran que hay un boom de adquisiciones por parte de las grandes tecnológicas

Sí. Pero las adquisiciones que se realizan las hacen compañías ligeramente más pequeñas que intentan garantizar sus espacios en las que ser dominantes.

Las nuevas compañías a menudo se constituyen de forma que pueden salir al mercado y ser independientes, pero muchas veces crean una tecnología que crea más valor para otras empresas ya existentes en la industria. Y lo correcto en esos casos es fusionarlas con compañías más grandes. Las dos compañías que yo puse en el mercado eventualmente fueron compradas por compañías más grandes…

En materia de fiscalidad, ¿hay que cambiar la fiscalidad de las grandes tecnológicas? ¿Deben ustedes pagar más impuestos?

bueno, creo que hacer algo a nivel mundial, por ejemplo, una tasa impositiva corporativa mínima que acordamos a nivel mundial o incluso hacer algo en el contexto de la ue, dónde todos los países de la UE acordaron una tasa impositiva... creo que algo como eso fomentaría el buen comportamiento y no recompensaría a las empresas al reubicarse libremente con fines fiscales, creo que sería una buena política pública

Pero hay países como España que aplican medidas como la tasa Google de manera unilateral, ¿usted lo entiende?

Creo que es un problema cuando comenzamos a subdividir países... vemos el mismo problema en los Estados Unidos: Texas hace una cosa, California hace otra y Nueva York hace otra... esto crea una situación extremadamente difícil para las empresas, especialmente con estas empresas de tecnología de la información global, que no son locales, son globales y atraviesan las fronteras estatales más fácilmente que nada, sería mejor tener una política uniforme e incluso la administración de Biden ha propuesto como estrategia de enfoque una tasa impositiva corporativa mínima

Hablemos de privacidad... ¿están las grandes tecnológicas explotando y abusando de los datos de sus usuarios?

Creo que hay algunos actores que intencionadamente o no han sido malos actores en este espacio y han tenido que hacer cambios significativos en la forma en que hacen las cosas, pero tenemos otro problema que es complicado. necesitamos que las personas comprendan privacidad, sus derechos de privacidad y cómo orientarlos. en este sentido, Europa ha sido líder con el reglamento general de protección de datos, más que Estados Unidos, que no tiene un conjunto similar de políticas y al menos ahora la gente puede decir "vale, aceptaré las cookies, pero no te quiero que las uses para que me coloques publicidad dirigida". Necesitamos hacer más cosas así y que sea fácil de entender para la gente. no puede tener páginas y páginas y páginas de material que deban leerse antes de tomar una decisión de privacidad

Dice algunas compañías... ¿cuáles?

Creo que Facebook... lo que diría es que no abordaron los problemas cuando se dieron cuenta de ellos tan rápida y completamente como deberían haberlo hecho