La polémica del día

Antonio Carrillo es un agricultor palmero al que le regalaron un dron en su último cumpleaños. Aún no lo controla bien, pero ha adquirido la suficiente pericia como para hacerlo volar sobre la superficie arrasada por el volcán. Sus vídeos los ha colgado en la red y los ha cedido gratuitamente a medios de comunicación. No busca ni fama ni dinero ni ganar un premio Magnum, sólo ayudar a sus vecinos a conocer si sus viviendas se han salvado o han desaparecido.

Pero, la Guardia Civil lo identificó, le requisó el dron, le ha multado con 90 euros por hacer lo que no puede hacer y le ha prohibido volver a volarlo en esa zona y en estos días excepcionales. Los vecinos le ha apoyado en las redes y han pedido a las autoridades que hagan una excepción porque “Antonio era nuestros ojos”. Sí, ya sabemos lo que sucede con las excepciones, que se abre un poco la mano y acaban volando bandadas de drones. Pero nos planteamos si no sería de ley hacer una excepción con el dron de Antonio aunque Antonio, claramente, no cumpla la ley.