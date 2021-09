Nueve hábitos de gente que genera dinero con facilidad

Cuando Thomas Corley tenía nueve años, sus padres pasaron de ser multimillonarios a estar en la bancarrota en una sola noche. Desde entonces no podía arrancarse de la cabeza estas dos preguntas: ¿Cómo generamos dinero? ¿Y por qué hay tantas personas que no lo logran?

Tratando de encontrar respuesta, analizó durante años la vida de cerca de trescientos millonarios que habían construido su imperio desde cero. La conclusión a la que llegó es que nuestros hábitos, buenos o malos, determinan nuestras circunstancias financieras.

1) Perseguir tus sueños y no seguir a la masa. El éxito no surge como por arte de magia, hay que ir a por él; y si además se hace con pasión resulta incluso divertido. Los ricos se apasionan por su objetivo y no descansan hasta cumplirlo, incluso cuando nadie más cree en ellos, porque son idealistas y persistentes. No temen apartarse del rebaño para buscar lo extraordinario. Según Corley: «La falta de separación de la masa es la razón por la cual la mayoría de las personas nunca logran el éxito».

2) No tener miedo a pedir lo que se quiere. Muchas veces nos resistimos a solicitar ayuda o a pedir lo que queremos, por miedo al rechazo o a decepcionar a los demás, que tienen otra idea de nosotros. Las personas millonarias logran superar esos miedos y preguntan sin descanso hasta que alguien les dice que sí.

3) Ser positivos. Mantener una actitud optimista a largo plazo, cualquiera que sean las dificultades, es fundamental. En palabras de Corley: "Si te paras a escuchar tus pensamientos, encontrarás que la mayoría de ellos son negativos. Solo te das cuenta de que estás teniendo estos pensamientos negativos cuando te obligas a ser consciente de ellos. La conciencia es la clave". Y añade: "Los investigadores descubrieron que cuando tienes una ‘perspectiva mental negativa’ tienes apagado un tercio de tu cerebro".

4) Cultivar las relaciones y ayudar a otros a triunfar. Además de buscar personas con una visión positiva, objetivos claros y una actitud entusiasta, evitando las personas negativas y criticonas, cultivan esas amistades y les ayudan a alcanzar sus metas, lo cual acaba revertiendo en su propio éxito.

5) Tener un mentor y aceptar las críticas. "Esto les pone en la vía rápida hacia la acumulación de riqueza", escribe Corley. Estos guías para el éxito influyen en su vida de forma positiva, y participan de forma regular y activa en las decisiones tanto en sus negocios como en su vida personal. Las personas normalmente temen las críticas, pero los millonarios las valoran porque saben que el feedback es esencial "para aprender lo que funciona y lo que no funciona. La retroalimentación ayuda a comprender si estas en el camino correcto".

6) Aprender de los errores. Los ricos aceptan el riesgo, pero no son impulsivos. Se trata de dos actitudes muy diferentes que Corley distingue con rotundidad al concluir que estas personas no se caracterizan por su valentía natural, pero sí que son capaces de "superar el miedo al fracaso y asumir riesgos que previamente han calculado". Según su estudio, a un 27% de ellos las cosas no les salieron como esperaban. Pero aún así marcaron la diferencia: en lugar de venirse abajo, se levantaron y empezaron de nuevo, aprendiendo de lo que hicieron mal para acabar alcanzando el éxito.

7) Leer constantemente. "El 88 % de los ricos dedican 30 minutos o más cada día a la autoeducación o a la lectura de superación personal. La mayoría no lee por entretenimiento, leen para adquirir o mantener el conocimiento".

8) Tener distintas fuentes de ingresos. Otro de los hábitos que diferencian a los ricos es que no dependen de una única fuente o negocio, sino que suman varias, siguiendo el dicho inglés "no pongas todos los huevos en la misma cesta". En el estudio de Corley, el 65% aseguró haber logrado su primer millón gracias a tres o más fuentes de ingresos.

9) Dar importancia al ahorro. Siempre que se pueda, es recomendable ahorrar un mínimo del 20% de nuestros ingresos netos. Corley detectó este hábito en la casi totalidad de los millonarios que fueron objeto de estudio. Concluye: "con tu primer sueldo, empieza a dejar una parte, aunque sea mínima, en otra cuenta que no puedas tocar. Si lo haces cada vez que ganas dinero, al final se convertirá en un hábito de ahorro".