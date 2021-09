Las mujeres arrasan en San Sebastián con la Concha de Oro para la rumana Blue Moon

El palmarés de esta edición número 69 del Festival de San Sebastián parece hecho a medida. En un año en el que grupos feministas habían puesto el grito en el cielo con dos de las decisiones del festival, el premio Donostia a Johnny Depp en medio de las acusaciones de malos tratos, y la unificación de un único premio interpretativo sin distinción de género femenino o masculino, el palmarés intenta ser más feminista que nunca. Lo es en cada uno de sus premios, empezando por su Concha de Oro, la película rumana Blue Moon, es toda una denuncia del maltrato y la violencia contra las mujeres, dirigida por la actriz y directora Aline Grigore.

Un drama gritón, tenso e intrigante sobre una joven arrastrada por una espiral de relaciones turbias. Es la historia de una chica enjaulada en tóxicas dinámicas familiares y emocionales. La chica, que pretende ir a la universidad de Bucarest, está estudiando unos cursos y ayuda en el negocio familiar bajo arbitrarias amenazas. Sufre la violenta manipulación del patriarcado. La directora impregna la atmósfera y la narración de un ambiente deliberadamente confuso y angustioso con el uso de la cámara en mano para seguir la ambigua evolución de esta joven. Una película, Blue Moon, que ha dividido a la prensa por su estilo críptico.

De mujeres que no consiguen salir de un espacio oprimido y violento va la película que ha ganado la Concha de Plata a la mejor dirección y que es también la ópera prima de otra directora. La danesa Tea Lindeburg en As in heaven adapta la novela A night of Death (En Dødsnat) de la autora danesa Marie Bregendahl. La historia se desarrolla a lo largo de un único día y una noche, en la que una adolescente hija mayor de una familia granjera numerosa y católica, prepara la maleta para irse a estudiar a la ciudad, pero la muerte de su madre en un parto lleno de violencia acaba atándola a su familia.

Otra mujer, la francesa Lucile Hadzihalilovic se corona con el Premio del Jurado Lo hace gracias a la propuesta hipnótica de Earwig, otra adaptación literaria de la obra de Brian Catlin, que se aleja del cine narrativo para acercarnos a lo sensorial. La directora ya ganó el Premio Especial del Jurado en San Sebastián en 2015 con su anterior película Evolution y mejor fotografía. Ahora vuelve a entrar en el palmarés con esta historia de una niña con dientes de hielo que como todo en el palmarés ha divido a la crítica, quizá por ser una película silenciosa, sin guion y onírica.

Llegamos al premio más caliente, el de mejor interpretación. El jurado tenía el reto de encarar ese primer premio sin distinción de género del que se había especulado mucho, si habría un ex aequo a mejor actor y actriz para volver a lo de antes, si iba a ganar un hombre -sobre todo ante la brillante interpretación y las buenas críticas de Javier Bardem en El buen Patrón- y si la visibilidad de las mujeres disminuiría, o si ganaría una mujer para quedar bien. Pues bien, el jurado, presidido por la ganadora del año pasado, la georgiana Dea Kulumbegashvili y mayoritariamente femenino, ha decidido zanjar el asunto dando un ex aequo sí, pero a dos mujeres. La joven actriz danesa Flora Ofelia Hofman Lindahl, protagonista de As in heaven y a Jessica Chastain. La actriz ha sido la última estrella de Hollywood en aparecer y se lleva premio por Los ojos de Tammy Fey, una horrenda película sobre una líder de una secta evangélica. Una interpretación hecha para ganar premio, demasiado caricaturesca.

Tampoco el premio a mejor interpretación de reparto, nuevo galardón surgido de esa remodelación del palmarés, ha ido a parar a un hombre. En este caso es un premio colectivo a los chicos y chicas que protagonizan Quién lo impide, el tríptico de Jonás Trueba que retrata a la juventud española en una genuina mezcla de ficción y documental. Esos jóvenes son Candela Recio, Claudia Navarro, Rony Michelle Pinzaru y Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira, Sancho Javiérez y Marta Casado. Quién lo impide además ha ganado el Premio Feroz Zinemaldia, el que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España cada año en San Sebastián.

La cinta del joven del clan Trueba era una de las favoritas de la crítica, junto a Benediction de Terence Davis, único hombre en rascar premio este año. El director británico se lleva el de mejor guion por esta biografía del poeta Siegfried Sassoon. Un retrato de un hombre frustrado y dolorido, que siente abandonado por todos, amigos, pareja y por el país, que no le dio reconocimiento oficial como poeta. La película usa los flashbacks y las imágenes documentales con momentos y escenas de la vida de Sassoon y sus contemporáneos.

Y el premio de fotografía también va a parar a manos de una mujer, la francesa Claire Mathon, por Unvercover, el thriller de Thierry de Peretti. No es nada fácil que una mujer gane un premio en este campo, uno de los sectores más masculinizados, junto a la música o los efectos especiales en el cine. Mathon ha firmado algunos de los mejores trabajos de estos últimos años, como la foto de Retrato de una mujer en llamas y Petite maman, de Céline Sciamma, o Spencer de Pablo Larraín.

PAMARÉS

Concha de Oro: Blue Moon, de Aline Grigore.

Concha de Plata a la Mejor Dirección: As in heaven de Tea Lindeburg

Premio del Jurado: Earwig de Lucile Hadzihalilovic

Concha de Plata a mejor interpretación: ex aequo Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye y Flora Ofelia Hofman Lindahl, por As in heaven

Concha de Plata a mejor interpretación de reparto: reparto de Quién lo impide de Jonás Trueba

Mejor guion: Terrence Davis por Benediction

Mejor fotografía: Claire Mathon por Undercover

OTROS

Premio del público: Petite Maman, de Céline Sciamma

Premio del público película europea: En un muelle de Normandía, Emmanuel Carrère

Premio Horizontes Latinos: Noche de Fuego, Tatiana Huezo

Premio Nuevos Directores: Lena Lanskih Nich’ya / Unwanted (Rusia)

Premio Zabaltegi: Vortex de Gáspar Noé

Premio Feroz Zinemaldia: Quién lo impide, Jonás Trueba

Premio Sebastiane: El poder del perro, de Jane Campion

Premio RTVE: Noche de fuego de Tatiana Huenzo

Premio de la Juventud: Mass, de Fran Kranz