No sé cómo es él. Reside en una zona de misterio fuera de mi alcance, como alguien que debe permanecer insondable. Pero hacemos nuestra ceremonia. Le digo cosas, me dice cosas. No quiere hacerme bien ni mal. No me sostiene. No me calma. Es como una radiación, algo invisible que está sin estar y que produce efectos. Se ríe a veces. Eso me gusta: la gente que se ríe de mí cuando esa risa no proviene de la burla y opera como un comentario de mis manías, mis circunloquios extenuantes, mis reiteraciones. Muchas veces no pasa nada (creo que la mayor parte de las veces no pasa nada), pero en ocasiones suceden cosas impensadas y entonces tengo un atisbo del riesgo terrible que implica esta conversación: mover las piezas para que nada encaje como encajaba.

El otro día sucedió algo extraño. De pronto dijo una palabra que pulsó algo dentro de mí. Sentí el impacto en el cuerpo, una especie de cápsula que liberó corpúsculos homeopáticos de algo que no era felicidad pero que hubiera podido serlo. Algo desconocido, flotante y lisérgico, como si todas las cosas que estaban en la impermanencia desde hacía dos años hubieran, al fin, aterrizado con un sonido macizo y profundo. La luz era la luz, el silencio el silencio, el cielo el cielo. Todo ocupaba un lugar exacto y portentoso. Volví, por un instante, a ser alguien que hacía mucho tiempo que no era. Una maquinaria extractiva, oculta dentro de mí, traccionó hacia la superficie materiales que hicieron que todas las cosas parecieran heroicamente cuerdas. Estos acontecimientos duran poco. Treinta segundos, incluso menos. Son destellos en la noche, charcos de luz. Se apagan pronto. Eso (que sean tan breves) da miedo pero también esperanza: si sucedió una vez, puede volver a pasar. Quizás haya un nombre para esto. Creo que le dicen alivio.