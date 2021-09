La lava fascina por su movimiento. Tiene un andar irremisible. No se distingue en ella la lentitud de la velocidad. Despliega las dos cosas a la vez. Quizá vaya lenta, pero va siempre la primera. Detrás de ella no viene nadie. Pertenece a la familia de los acontecimientos que arrasan, que quitan de en medio. No deja que nadie quede segundo o tercero. No se anda por las ramas. Cada metro que recorre es un grito de «Al diablo». Se acalora fácilmente, pierde los nervios, pero no incurre en prisas, no se precipita, porque sabe que al final llega. No repite las cosas. Se dedica a jurar que nada quedará en pie. Cada cosa que toca la estrecha, la asfixia, la hace desaparecer. Es como hacer magia, pero sin trucos, ni un solo engaño a la vista. Su magia brota sola, natural, sin trabajo. Por supuesto, la lava es ciega, no sabe lo que hace. Pero lo hace, sin dejar de caminar, hasta que un día se enfría, y se queda quieta, muerta, como cuando pisas una cucaracha con el zapato, y el cuento de miedo se acaba por falta de movimiento.