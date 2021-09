Blanca Portillo y Luis Tosar, la intrahistoria del cara a cara más emocionante

Blanca Portillo llegó a Donosti semanas antes de comenzar el rodaje de ‘Maixabel’. Icíar Bollaín quería que conociera a su ‘personaje’, a la Maixabel real, a la mujer que había decido sentarse y escuchar a los asesinos de su marido. La actriz necesitó cuatro días para mentalizarse. “Ella es una persona encantadora, super asequible y generosa pero a mí me daba miedo. Me producía mucho respeto. Finalmente la llamé: - Hola Maixabel, soy Blanca, la llamé una tarde - Pues ya nos vemos mañana, me contestó”, recuerda de cómo se produjo su primer encuentro en una terraza. “Yo iba temblando y la encontré detrás de una cristalera con una copa de vino. Entré, la vi, me dijo qué iba a tomar y le dijo a la camarera: un chardonnay para la señora. Empezamos a hablar como si nos conociéramos de toda la vida. Es una mujer que te permite entrar en ella con mucha facilidad. Me fui de allí y no sabía a quién llamar para decirle lo que me había pasado, lo que había vivido, lo que me había contado con tanta generosidad. A partir de ahí nos hemos visto, hablado, conversado con mucha normalidad y le he contado cosas mías muy personales. Es uno de esos encuentros que tienes miedo de tener y acaban siendo sanadores y maravillosos”, explica Portillo de un proceso que, confiesa, le ha removido su propia vida.

Luis Tosar sufrió el mismo vértigo. Se iba a reunir con un exmiembro de ETA que había decido renegar de la violencia. “Ibon Etxezarreta tuvo la gentileza de invitarme a su casa y pasé allí unas horas con él. Salí excitado como cuando era pequeño, no recordaba esa sensación desde cuando salía las primeras veces del cine. Yo acababa de conocer a una persona que ha vivido cosas que ni remotamente podía imaginar que viviría. Él me las brindó y las puso sobre la mesa de forma muy generosa, una forma muy directa y sincera. Además, el día anterior no había pegado ojo, estaba muy nervioso. No deja de ser una figura que está el imaginario popular, alguien que ha estado en un lugar muy muy extremo de la vida y que ahora está en otro claramente”.

El actor necesitaba escucharle y también despejar cualquier duda antes de representar su camino en pantalla. “Seguramente pocos seres humanos pasarán ese proceso en la vida. Fue muy gratificante salir de allí con la sensación de que acababa de conocer a una persona que mostraba un arrepentimiento genuino sobre una serie de atrocidades que había cometido en el pasado y que claramente se había situado en el otro lado de la moneda. Eso también te deja más tranquilo. No sé si me hubiera encontrado con una persona de la que arrojasen dudas de su arrepentimiento o sobre su postura, quizás no hubiera salido tan excitado y dispuesto a arrojarme al vacío con este personaje”, recuerda con alivio y emoción.

Cada uno había conocido a las personas que interpretarían pero ellos mismos nunca se habían visto en persona. “Blanca propuso usar ese elemento de sorpresa y nervios, de ponerse cara a cara, para la escena del encuentro. A Luis le pareció muy buena idea, a mí fantástico”, cuenta Icíar Bollaín, cuyo equipo de producción se las tuvo que ingeniar para que ambos actores no se cruzaran en las primeras semanas de rodaje. “Tuve que ensayar por separado con cada uno, con Luis haciendo de Maixabel y con Blanca haciendo de Ibon. Siempre trabajo en ensayos y más con este guión, había mucho de lo que hablar, cada frase tiene mucho contenido detrás, tiene mucha intrahistoria todo lo que se está contando. Con los actores que son de aquí, la mayoría, hay muchas cosas que no tienes ni que contar pero con otros, sí. Había que contextualizar todo lo que pasa en la película”.

La película no se rodó cronológicamente, pero ambos personajes están separados durante casi toda la historia. Solo comparten tres escenas juntos: el primer encuentro con la mediadora, una secuencia en un coche y su llegada al homenaje anual que rinden a Juan María Jáuregui. “La historia de estos dos personajes va en paralelo. Tú ves cómo van transformándose sus vidas hasta que llega el momento de ese encuentro. Yo tenía que ir haciendo un trabajo para el momento de encontrarme con él. Y él tenía que ir haciendo un trabajo hasta que mi personaje decide verlo. Todo lo que hicimos antes de ese momento fue ir creciendo en tensión y en temperatura para llegar ahí”, rememora Blanca Portillo.

Conforme se iba acercando el momento, ambos iban experimentando la intensidad y emoción de un encuentro histórico para la memoria y la convivencia en Euskadi. Una viuda, una víctima del terrorismo, cara a cara con uno de los hombres que asesinó a su marido. “El día que rodamos esa secuencia me tuvieron que quitar el micrófono del pecho porque se colaba el latido del corazón, me lo tuvieron que cambiar al cuello. Nunca he llegado a esos límites -yo tampoco, le responde Tosar- y todo el resto fue ir sumando momentos hasta ese estallido. No recuerdo haber vivido tanto con la imagen de Luis Tosar aquí -se acerca la mano a la cara- todo el rato”, ríen juntos ahora ya más relajados tras la presentación de la película en San Sebastián y su estreno en cines. “Creo que de alguna manera hemos conseguido poner en ficción una fantasía con la que habrá soñado mucha gente en Euskadi y en España, ver a victimarios pidiendo perdón”, concluye Tosar consciente del alcance de una película que reivindica el poder del diálogo.