Xavier Vidal-Folch

Aunque los periodistas no somos noticia, ni debemos convertirnos en hecho noticioso, hay algunas, contadas, excepciones a esa regla. Hoy hemos despedido en Barcelona a un periodista excepcional, Antonio Franco. Los del oficio, pero también muchos ciudadanos que quizá no lo sepan, estamos en deuda con él. Como director-fundador de El Periódico de Cataluña inauguró en 1978 la prensa popular de calidad, una especialidad que aquí estaba por trillar. Como primer director adjunto de 'El País' que al mismo tiempo dirigió su edición catalana, desde 1982, completó el primer diario de verdadero alcance global español, leído en todos los rincones de la península, las islas y más allá. Antonio Franco ha sido un hombre rocoso en los principios. Con firmeza y cintura en la defensa del oficio y de sus reglas básicas: independencia ante todos los poderes, verificación de los hechos, crítica de los abusos, respeto a las personas. Lo fue durante la dictadura, desde varias revistas satíricas, en la transición y en plena democracia. Con tesón, y siempre en equipo. Su palabra favorita fue siempre plural: "Nosotros". Seguramente su mayor legado ha sido demostrar que era una falacia el viejo dicho según el cual no se puede ser al mismo tiempo buen periodista y buena persona. El ha sido ambas cosas, con ímpetu generoso y abierto. En el triunfo y en la adversidad, en la siembra y en la cosecha, supo querer, ¡y cuánto!