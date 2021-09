La intimidad va con nosotras, estemos donde estemos, y nos pertenece

La decisión de un juez gallego trae esta mañana a esta portada la reflexión sobre el concepto de intimidad. Hace unos años, durante una romería en la localidad de San Cibrao, en Lugo, un grupo de mujeres, entre ellas algunas menores, fueron grabadas clandestinamente mientras orinaban en un callejón ante la ausencia de baños en la zona. Cámaras, estratégicamente colocadas, grabaron algunos rostros y sus partes íntimas y después estas imágenes acabaron en páginas web de porno. Un detalle, los hombres también orinaron en esa zona y no fueron grabados, así que sus imágenes no acabaron en ninguna web porno, las de las mujeres, sí.

Ahora un juez, que se llama Pablo Muñoz Vázquez, considera que no existe ningún delito contra la intimidad porque las mujeres estaban en la vía pública. Así que, atención mujeres, cuando vayamos por la calle, cuando no tengamos la protección de cuatro paredes y un techo, estamos expuestas ya no solo a que nos graben lo que el perturbado de turno considere, sino que estamos expuestas a que nuestras imágenes circulen por webs porno sin nuestro consentimiento, pero como estábamos en la vía pública, pues se siente.

El concepto de intimidad no depende del lugar donde estemos, y el derecho a ella es independiente de si estamos en un callejón, en un bar o en nuestra casa. Nuestra intimidad nos pertenece, no vamos a estar pendientes de donde estamos para ejercer este derecho. Es nuestra intimidad. Y además, quien grabó esas imágenes no tropezó con ellas, no se dio de bruces con la intimidad de las mujeres sin buscarlo. Colocó las cámaras estratégicamente para grabar lo que quería grabar, los rostros y las partes íntimas, pero es que además las hizo circular por internet. ¿En qué momento la intimidad de esas mujeres se convirtió en material de comercio?

La intimidad va con nosotras, estemos donde estemos, y lo que ha pasado con este caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en todos los ámbitos y la dificultad que tienen algunos jueces ya no solo con la perspectiva de género, sino con la empatía hacia las mujeres.