Koeman: "No sé si tengo el respaldo del club"

El técnico holandés Ronald Koeman ha asegurado que no sabe si tiene el respaldo del club. Durante una entrevista en 'Movistar+' tras la derrota del Barcelona contra el Benfica por 3-0, el entrenador azulgrana ha contestado que "solo" puede opinar de su trabajo con el equipo, del cual se siente "muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tienen y por los demás no sé". Ante la pregunta de si está respaldado por el club, Koeman ha respondido "no sé".

Tras caer por una abultada goleada, el entrenador ha señalado que "el resultado del final es duro de aceptar" pero que "no refleja lo que ha pasado en el campo". Además, en rueda de prensa, el holandés ha destacado que "durante muchas fases del partido el planteamiento fue bien". "Hemos sido inferiores en la efectividad", ha subrayado y se ha señalado a si mismo: "El culpable es el entrenador".

"De mi futuro no puedo decir nada porque no sé cómo piensa el club en ese sentido", ha continuado explicando Koeman que ha añadido que su futuro "no está" en sus manos.

Ronald Koeman seguirá en el banquillo del Barcelona, al menos un día más tras caer goleado en Lisboa contra el Benfica. El presidente Laporta ha bajado al vestuario de Da Luz para mostrar su apoyo al equipo tras la derrota y según ha podido saber la Cadena SER, no va a tomar decisiones en caliente.

El Barça llegará de madrugada a Barcelona y el presidente y el entrenador vuelven juntos en el avión. Los azulgranas recibieron una dolorosa goleada que borra de golpe la buena imagen que dejó el equipo ante el Levante en la vuelta de Ansu Fati. De esta manera, los culés se complican su continuidad en la Champions League con su peor comienzo en la historia de la competición y pone en peligro que Ronald Koeman siga en el banquillo.