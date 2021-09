Desde la última entrega de James Bond protagonizada por Daniel Craig en 2015, Spectre, mucho se ha especulado con quién sería el nuevo agente secreto. Desde Richard Madden, uno de los actores con más proyección de la serie Juego de Tronos, a Taron Egerton, que protagonizó las películas de espías de otra saga más cómica, Kingsman ¿Tendrían narices en la franquicia para poner a un Bond negro como el actor británico Idris Elba -actor de moda hace unos años tras mostrar su carisma en la serie The Wire-? Tras el Me Too incluso se llegó a especular con que una mujer podría incluso ser agente del MI6 con licencia para matar.

"Cualquiera puede hacer ese papel. Creo que la idea de que una mujer sea la que me suceda es un poco chocante. Debería haber un papel tan brillante como James Bond escrita para una mujer", dice Daniel Craig, que todavía ostenta el título de 007 y que se despide de la saga en Sin tiempo para morir, última entrega dirigida por Cary Fukunaga y que ha estado en un cajón durante más de un año por la pandemia. La falta de público en las salas y una temática que tiene que ver con un poderoso virus han sido las razones.

Craig está contento con su legado, dice que ni siquiera se esperaba esta última película y que ahora los creadores tienen un buen marrón para elegir sucesor. "Por suerte… ¡no es mi problema! Tiene un gran problema pero lo tienen ellos", bromeaba el actor harto de que le pregunten por su legado.

"Ha pasado el tiempo, he hecho cinco, que creo que es una cifra estupenda. No pensaba si íbamos a encontrar otra historia que contar, finalmente, la encontramos y estoy muy contento por ello. Ha pasado mucho tiempo desde que la hicimos, pero finalmente aquí estamos y estamos muy felices de que por fin la audiencia la vaya a ver en el cine, donde debería verse", nos contaba en una entrevista online -como todas las que se hacen desde el coronavirus, con la Cadena SER.

Desde Casino royal en 2006, pasando por Quantum of Solace, o las dos películas que dirigió Sam Mendes, Skyfall -donde el mejor villano de la saga, Javier Bardem, ligaba con él-, Spectre y, finalmente, Sin tiempo para morir. Ese es su legado como 007, reliquia de la guerra fría, machista, elegante, luchador por la paz mundial, lo que quiera que signifique eso para el Imperio británico. "He vivido muchas cosas estos años y me cuesta elegir una. Me acuerdo de una en Casino Royal, en las Bahamas, me hicieron una fiesta para mí. Era mi cumpleaños y teníamos toda la playa para nosotros, había fuegos artificiales por mi cumpleaños, fue uno de los espectáculos más bonitos que he visto", recordaba.

Sin tiempo para morir llega después de la pandemia, algo que ha cambiado mental y físicamente a todo el mundo. También después de otro hito para la historia de Reino Unido, el Brexit. Bond lucha por la unidad territorial, por el Imperio, por la corona en un momento en el que empiezan a verse algunas consecuencias de la ruptura con Europa, con esa crisis de desabastecimiento en Inglaterra. Cada una de las entregas de Bond habla del mundo actual. Repasando la nacionalidad de sus villanos podemos encontrar los enemigos de Occidente -entendiendo Occidente como Estados Unidos e Inglaterra-, por tanto, esta nueva película también dirá algo de nosotros, del momento geopolítico actual.

"Bond nació en 1952, al final de la Segunda Guerra Mundial, al final del Imperio británico, el final del imperialismo europeo por suerte. Empezaba la Europa de hoy, la OTAN y todas estas cosas. Creo que es crucial entender que Bond trata de librar las batallas correctas. Esta es una película de Bond y como todas se relaciona políticamente con el mundo actual, con la música, con la moda, pero es fantasía y habla de alguien que lucha por el bien", responde educadamente Daniel Craig, el último James Bond hasta el momento.