Marina San José: "Le dije a mi padre que mi novio me había hecho una canción y él no me había hecho ninguna"

Marina San José se ha sentado frente a los micrófonos de El Faro bajo el seudónimo de 'Xana' y nos ha contado que fue su primer nombre artístico: "Mis padres me ofrecieron salir con ellos de gira para hacer los coros y no quería que mi nombre saliese en los créditos. Me puse Xana, que es un nombre muy asturiano".

Con unas raíces fuertemente arraigadas a Menorca, donde guarda sus mejores recuerdos de infancia, y a Mieres, el pueblo donde se ubican los orígenes de su familia paterna, nos ha explicado que tiene un vínculo muy especial con el mar, con la naturaleza y con los animales. Y también ha compartido una anécdota de su juventud que ha desvelado entre carcajadas: "Yo no era buena estudiante y tenía pánico a que llegaran las notas a casa. Me pasaba años castigada, hasta que aprobara, y solo podía salir a eventos culturales".

Aunque uno de los momentos más especiales de la conversación lo hemos vivido al recordar junto a ella la canción 'Nada nuevo bajo el sol', que se la compuso Víctor Manuel cuando tenía 16 años: "Yo tenía un novio que me estaba haciendo una canción y le dije a mi padre que él no me había compuesto una canción que hablase de mí. Un día me bajó al estudio y empezó a cantarla. Me puse a llorar, se me nubló todo y no recuerdo nada más".

Marina lleva casi 20 años de trayectoria profesional. Ha estado en el teatro con obras como 'El cartero de Neruda' o 'Don Juan, el burlador de Sevilla', y formó parte del elenco de la serie 'Amar en tiempos revueltos' durante más de 400 capítulos; un papel por el que ganó el Premio Unión de Actores como mejor actriz secundaria de televisión. Ahora está en el Teatro Fígaro de Madrid representando, junto a Antonio Molero, Leo Rivera y Kira Miró, la obra 'Escape Room'.