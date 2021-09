Soledad Gallego-Díaz

Hace un ratito, entre la ocho y las nueve de esta noche. El precio del megavatio hora ha batido en España todos su récord por encima de los 208 euros. Pero el precio de la electricidad no es el único problema con el que se enfrenta el suministro de energía en estos meses. También la escasez. En China, este verano se han visto centros comerciales que cerraban a las cuatro de la tarde por superar su cuota de suministro eléctrico, negocios abiertos a la luz de las velas y fábricas que dejaban de producir durante días por sobrepasar los límites de consumo fijados por las autoridades. Los más afectados fueron las fábricas de aluminio, acero y cemento. Es decir, las que más afectan al desarrollo interno de un país. El Gobierno de Pekín asegura que habrá calefacción para el crudísimo invierno chino, pero nadie las tiene todas consigo. Por nuestra parte, las cosas tampoco están muy claras. Mañana viajará a Argelia el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, para intentar asegurar el suministro de gas natural comprometido por el enfrentamiento entre Marruecos y Argelia y el cierre de uno de los dos gasoductos actuales. Hizo una visita muy importante y, la verdad, no deberíamos distraernos con las cosas de comer. El señor Casado tendría ayer seguramente cosas más importantes que hacer que intentar convertir un serio problema internacional en un mero juego de palabras. Alguien podrá explicarle que en cuestiones de energía y de política internacional, el señor X se llama Xi Jinping y no parece que vaya a ir a petición del PP.