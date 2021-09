Carlos Boyero: "A la fuerza hay que premiar y potenciar el cine hecho por mujeres"

“Apuesto que mogollón de lectores me echarán de menos después de 40 años hablándoles de estas movidas”, escribía Carlos Boyero este fin de semana en ‘El País’. Muchos lectores se llevaron las manos a la cabeza creyendo que la despedida del crítico era del periodismo, pero nada más lejos de la realidad. Boyero se despide sí, pero de los festivales.

El de San Sebastián fue la gota que colmó el vaso que ya había empezado a llenarse en Cannes, para el crítico. “Estoy cansado, tengo un desgaste físico y mental. Me he tirado 36 años en festivales de cine y con los dos últimos, Cannes y San Sebastián, me he pillado tal cabreo… El nivel de las películas me ha parecido ínfimo”, sentencia el crítico.

Para Boyero las dos películas premiadas en el Festival de Cannes y en el de Donosti, ‘Titane’ de Julia Ducournau y ‘Blue Moon’ de Alina Grigore, respectivamente, le parecen “un disparate de películas” que responden a una tendencia por premiar y potenciar el cine hecho por mujeres. Algo que no le parece mal, siempre y cuando sea buen cine, pero no le parece el caso de estos dos filmes.

“En todo caso que me ofrezcan calidad. No por el hecho de ser un hombre o una mujer deben tener todas las bendiciones de sistema”, afirma Boyero.

‘Cry Macho’

La última película dirigida, producida y protagonizada por Clint Eastwood no ha convencido al crítico. “No me gusta, no me lo creo. Está jugando con el crepúsculo, con la decadencia. Me hubiera gustado despedirme de Eastwood en ‘Gran Torino’”, cuenta Boyero.

Destaca que el guion está “lleno de buenas intenciones y de mitificar a este señor”, algo que ya hizo con ‘Gran Torino’ donde sacrificaba su vida por proteger a los inocentes, pero para Boyero ‘Cry Macho’ no llega a la “potencia dramática e interpretativa” de la anterior.

Además, destaca que hay un par de secuencias en las que no puede evitar ponerse rojo de vergüenza. Cuando mujeres mucho más jóvenes se vuelven locas por el. “Clint Eastwood siempre ha sido el más molón, el más atractivo, pero con el tiempo ocurren estas cosas”, afirma Boyero.

‘Sin tiempo para morir’

La última película de James Bond ‘Sin tiempo para morir’ supone la despedida de Daniel Craig como el agente 007. Pero también puede ser la oportunidad que los cines estaban esperando, volver a llenar las salas.

Para Boyero, que reconoce que nunca ha sido “un loco de la saga Bond”, le parece que en esta ocasión se pinta a un 007 “demasiado humano, demasiado enamorado y hasta padre” algo que hace que se pierda de vista que James Bond es “un asesino al servicio de su majestad”.

En cuanto a Daniel Craig encarnando a James Bond, Boyero que de todos los actores que han encarnado al agente se queda con Sean Connery, pero no le disgusta Daniel Craig en ese rol, de hecho, la que más le gusta de la saga es ‘Skyfall’ de la que destaca la interpretación de Javier Bardem.

“Este negocio va a continuar, aunque Craig no lo haga más James Bond seguirá existiendo. Igual es una señora o igual no es de raza blanca”, comenta el crítico.

La dirección de Fukunaga es lo que más destaca. “Tenía un altísimo concepto de él como director, por la primera temporada de ‘True Detective’ y hace muy bien lo que tiene que hacer pero tampoco tiene libertad creativa”, sentencia.