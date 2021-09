Alejandro Amenábar: "En España nos gusta pelearnos por todo"

Nunca un funcionario ha tenido tanta épica como en La Fortuna, el debut en el mundo de las series de Alejandro Amenábar. Una historia de aventuras, que bebe de Tintín y del cine de Spielberg, por quien el director siente devoción, pero añade una idea de patriotismo, de conciliación y de defensa de la cultura.

Los seis capítulos de La Fortuna se basan en la versión del caso Odyssey que dio Paco Roca en el cómic El tesoro del cisne negro, basada a su vez en la historia del diplomático español Guillermo Corral. Amenábar reconstruye el litigio que durante cinco años, entre 2007 y 2012, enfrentó al Gobierno de España con una empresa cazatesoros estadounidense por el tesoro de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 por los ingleses en el Atlántico, una fortuna valorada en 500 millones de dólares.

El ganador de un Oscar por Mar adentro la define como una serie de entretenimiento genuino, con un estilo inspirado en las películas que vio de pequeño de Spielberg, Robert Zemeckis o James Cameron.

El cine de aventuras es en el que usted ha crecido como cineasta y espectador, ¿faltan en España películas y series que se centren en ese espíritu aventurero?

En realidad es una aventura sui géneris, o falsa aventura. Generalmente se asocia la aventura a un cine de efectos especiales e igual esa es una de las razones por las que ese cine se asocia a Hollywood, porque tiene los medios para hacer grandes aventuras con los efectos especiales. Pero esta es una aventura de despacho. El protagonista o los protagonistas hacen viajes muy fuertes, e incluso épicos en una lucha de David contra Goliath, pero todo se barrunta en los despachos. Eso te permite jugar a la aventura, pero con decorados que están más a pie de calle. Ese es el punto especial que tiene la serie.

¿Es algo que puede definir tu cine?

Igual esto también pasaba en Tesis, que estaba jugando con un género que pertenecía mucho a Hollywood, pero en la Facultad de Ciencias de la Información, donde alguno de los personajes eran incluso compañeros de clase. Estaba introduciendo algo muy de aquí con algo muy de allá. Es verdad que cuando entramos en el mundo español, que además quise contraponer en esta historia al mundo americano, yo quería que se notara que era español y que se respirara España.

La defensa de la cultura, del patrimonio es uno de los ejes de la serie, ¿cuesta en España que se reconozca la cultura como un bien común? ¿Por qué cuando se gana un premio de cine fuera nadie lo celebra y sí se celebran los premios del deporte?

En España nos gusta pelearnos por todo. Cualquier persona que haya vivido fuera te dicen que aquí se vive muy bien, pero no entienden por qué nos estamos peleando permanentemente. somos de sangre caliente. En la cultura se da especialmente. A veces te sientes en el ojo del huracán cuando haces una película y acaba siendo protagonista por otras cosas más que por sus valores artísticos. Posiblemente se deba a que cuando hay un éxito deportivo fuera eso no implica un cuestionamiento sobre la sociedad. Pero es que las personas que nos dedicamos a la cultura lo que hacemos es comentar la sociedad que nos rodea. En este país se discute por todo y ahora más que nunca, abres la boca y dices Franco y te vienen flechas por la derecha, por la izquierda y por el frente. Quizá por eso los éxitos que deberían celebrarse como éxitos colectivos, aquí generan una controversia tremenda.

En La Fortuna lo épico es ser funcionario... ¿hay algo más español que eso?

Totalmente. Bueno eso estaba en el cómic de Paco Roca y Guillermo Corral, el diplomático que contó esta historia. Ha sido muy curioso al ir documentándonos y buscar apoyos, han intervenido muchas instituciones, la Guardia Civil, varios ministerios, la Armada. Había un poco la sensación de que a veces en este tipo de situaciones también solucionamos cosas. La historia está contada desde el punto de vista del funcionario, que es el héroe, pero también está la falta de medios o la gente que no quiere dar un palo al agua.

Hay algo que hila Mientras dure la guerra, tu anterior película, y esta serie, es el tema de la reconciliación, del debate entre posturas o ideologías opuestas, pero unidas por una idea común... ¿por qué ahondar tanto en ese concepto de la reconciliación? ¿es lo que más te preocupa en este momento?

El otro día discutía con un amigo que decía que las obras, las películas en concreto, no debían nacer de preocupaciones morales. Yo creo que hasta mis películas que pueden asociarse más al entretenimiento o al puro género nacen de una preocupación moral, empezando por Tesis. Es cierto que lo primero que me empujaba en esta serie es el concepto de aventura, de épica, de entretener a la gente, pero también es verdad que luego vas encontrando el camino y profundizando en los personajes. Efectivamente, en esta historia hay dos personajes que tienen ideas políticas distintas y eso entronca con mi película anterior. Supongo que como todo el mundo crezco, adquiero conciencia y responsabilidades y ser ciudadano es una de ellas. Tampoco me gusta ser un Pepito Grillo e ir diciendo lo que tiene que hacer toda la sociedad.

¿Siempre estuvo claro que La Fortuna sería una serie?

El cambio se da en la fase de escritura, cuando Alejandro Fernández y yo nos sentamos a adaptar el cómic, no pensamos necesariamente en una serie o miniserie, porque mi formato natural es el largometraje. Enseguida vimos que nos encajaba mejor un formato de dos o tres capítulos y luego vimos que era una serie. Ahí sí empiezas a aplicar las reglas del formato, que los episodios tengan entidad por sí mismos, que atiendas al final para que la gente se enganche, etc. Luego la producción sí se hizo como haces una película. Una producción completa a la que luego se le dio forma.