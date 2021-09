Los orígenes de Open Arms desde una playa de Badalona

Entre los años 2014 y 2016 se produjo la mayor crisis migratoria hacia Europa de la historia. La vía que anteriormente recorría el Mediterráneo central fue sustituida por una aún más peligrosa, una que tan solo comprende 9km. El trayecto que va desde Turquía hasta la isla griega de Lesbos se convirtió en un escenario mortífero para los miles de refugiados que intentaron entrar a Europa durante esos años y los venideros.

En 2015 todos los televisores de Occidente exhibieron en sus noticiarios la misma imagen. Era la fotografía de Aylan, un refugiado sirio que se había ahogado en el mar y su cuerpo descansaba sobre la orilla de una playa. El impacto mediático que causó la imagen no implicó ningún tipo de cambio en las políticas de la Unión Europea y cientos de menores continuaron muriendo en el estrecho que separa ambos territorios.

Sin embargo, en Badalona, una ciudad costera en la provincia de Barcelona, hubo alguien a quien esta imagen le llevó, literalmente, al lugar de los hechos. Óscar Camps es socorrista y en 2015 emprendió un viaje a la isla de Lesbos para ayudar a la gente que huía de la guerra. Meses después Camps fundó la ONG Open Arms, destinada al rescate en el mar.

"Cuando me ofrecieron el proyecto, de entrada decían: "Una película sobre Open Arms" y pensé a ver qué es, a ver qué hacen, que no sea un panfleto en el que todos somos buenos, cojonudos y tal. Entonces cuando me dijeron que empezaba al principio de todo, un socorrista en Badalona estaba en la playa y veía que ocurrían problemas en Lesbos y veía que había gente a la que salvar y decidía ir para allá a ver si puede ayudar... Como poco a poco todo esto va desarrollando una serie de cosas hasta terminar en lo que ahora sí sabemos que es Open Arms, me parecía una buena forma de afrontar el contar esta historia", apunta el actor Eduard Fernández.

Seis años más tarde, el director catalán Marcel Barrena ha trasladado los orígenes de esta historia a la gran pantalla. Son Eduard Fernández -que encarna al auténtico Óscar Camps- y Dani Rovira quienes interpretan a estos dos socorristas que acuden a Grecia con el único fin de salvar vidas, de ejercer su profesión. Allí se encuentran con el drama de la crisis humanitaria, con la escasez de recursos para tejer redes de rescate y con la falta de sensibilidad y gestión política de las autoridades.

Es el personaje de Anna Castillo, la hija de Camps, quien le recuerda a su padre la fuerza de las imágenes y su función como arma de denuncia. Una cuestión en la que profundizó Susan Sontag en su ensayo 'Ante el dolor de los demás', ¿nos hemos vuelto insensibles ante el bombardeo de imágenes que muestran el terror? ¿siguen siendo necesarias para su posterior reflexión?

'Mediterráneo’ es una de las tres películas candidatas a representar a España en los Premios Óscar pero además, es una cinta que retrata el horror desde un prisma honesto, de una forma observacional y humana.

"Lo que resalto de la película, además de que una persona pueda hacer tanto por los demás, es que esas voces que se oyen en contra de salvar a la gente del mar, o que ponen en duda o que intoxican, yo creo francamente que cualquier persona, incluso los que dicen eso, si estuvieran en esa situación harían exactamente lo mismo", concluye Fernández.