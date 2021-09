"No sabía lo que me pasaba": Blas Cantó habla sobre sus problemas de salud mental durante su etapa en 'Auryn'

Blas Cantó ha visitado este jueves El Faro para hablar sobre su pasado, su presente y su futuro. Sobre su infancia junto a su querida abuela, su adolescencia en proyectos tan populares como Auryn y su madurez representando a España en Eurovisión. Pero no solo para eso. El cantante también ha querido dar visibilidad a los problemas de salud mental que ha sufrido a lo largo de su trayectoria y cómo estos han llegado incluso a paralizarle en momentos clave de su carrera.

Una carrera que empezaba en las primeras etapas de su vida, cuando el artista murciano comprendía que lo suyo era la música y que tendría que luchar cada día hasta lograr su sueño. Sin embargo, y al mismo tiempo que cuidaba su trayectoria musical, el artista reconocía que tenía que cuidar también sus estudios y su salud mental porque, en caso de no hacerlo, sería imposible llegar hasta el lugar en el que se encuentra a día de hoy.

"No quería ir a las firmas de discos, era como pasar una mercancía sin corazón"

De hecho, el cantante ha reivindicado frente al micrófono de la Cadena SER la importancia de pedir ayuda. Para ello ha vuelto al pasado, concretamente cuando se convirtió en un auténtico ídolo de masas como parte del grupo Auryn. El cantante recuerda que llegó un momento en el que no quería hacer nada: "No quería ir a las firmas de discos, era como pasar una mercancía sin corazón". Cantó lamenta que durante aquellas firmas de discos no podía ver a la gente ni hablar con ellos, lo que generaba una gran ansiedad.

El artista reconoce que llegó a pasarse hasta ocho horas firmando discos sin parar. Algo que, bajo su punto de vista, tienes que saber gestionar porque te deja huella. En una de estas firmas de discos, Blas Cantó reconoce que llegó a padecer incluso fiebre emocional como consecuencia de la ansiedad: "Yo recuerdo haber terminado una firma de discos y levantarme una noche ardiendo en fiebre". Dado que no sabía lo que le pasaba, el artista tuvo que pedir ayuda.

"Llegamos a cancelar el resto de promoción que tuvimos en Barcelona"

Aquella primera noche, el cantante llamó a una amiga que estaba en una fiesta para que le ayudará porque no sabía lo que le estaba pasando. Pero esta no fue la única vez que acabó pidiendo ayuda a gente de su confianza. En una segunda ocasión, Blas Cantó se levantó tiritando del frío en medio de la noche y decidió tocarle la puerta de la habitación del hotel a su compañera Rocío Crenes para que le ayudara: "Llegamos a cancelar el resto de promoción que tuvimos en Barcelona".

Por último, el cantante también sufrió de esta fiebre emocional antes de la rueda de prensa de Eurovisión. De hecho, y dado que su temperatura había subido demasiado en un espacio demasiado corto de tiempo, las autoridades decidieron hacerle una prueba COVID porque su estado era muy preocupante.