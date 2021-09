Xavier Vidal-Folch

Hay algunos gigantes a los que cada día les crecen los enanos. Tan solo ayer, el presidente del PP, Pablo Casado, acusaba al presidente esta vez que Sánchez es incapaz de "defender a España de los delincuentes" y que, por tanto, no traía a Puigdemont a casa para ser juzgado. En el mismo discurso, daba la bienvenida al expresidente francés Nicolás Sarkozy a la rutilante convención del PP. Aseguraba que era "un honor" contar con él. Lo proclamaba como "amigo de España"; y, escuchen atentamente: se declaraba su alumno, porque pretendía "tomar" de él "los buenos ejemplos de gestión, siempre basados en unos principios y unos valores compartidos". Hoy, tan solo 24 horas después de tanto jabón, Sarkozy ha sido condenado a cárcel por financiar ilegalmente su campaña electoral a las presidenciales de 2012, rompiendo la legalidad como hacen los delincuentes: duplicó el gasto permitido y lo cargó no a la campaña, sino a su partido. Tanta honestidad le sirvió de poco, porque además perdió ante el socialista François Hollande. Las buenas almas dirán: pero si es que Casado no sabía nada de esa corrupción. Claro que ya conocía que su amigo ya había sido anteriormente condenado a tres años por tráfico de influencias. Y que tiene pendiente el juicio por recibir dinero del coronel Gadafi. Aquel gran demócrata. Quizá se le olvidó. Como siempre ignoró las peripecias de la Gürtel, la Kitchen y los casos Bárcenas, que, ay, era el único de la cúpula del PP en desconocer. ¿Acaso también se basaban en "unos principios y valores compartidos"?