Petra Martínez: "En el colegio me llamaban 'roja' y le pregunté a mi amiga: ¿A ti te insultan con colores?"

Petra Martínez ha elegido 'Coreana' como seudónimo para empezar una conversación en la que hemos repasado una trayectoria profesional que empezó hace 50 años con la fundación del grupo de teatro Tábano y que continúa hoy en día con la dirección de la obra 'Hasta que el alzheimer me devore' y la representación del monólogo 'La señorita doña Margarita'.

De su mano ha ido siempre su marido, Juan Margallo, al que conoció en la escuela Teatro Estudio de Madrid, donde se inició junto al maestro William Layton. A esta compañía, dice, le debe mucho, como también se lo debe a la persona que le recomendó formarse allí: "Estaban rodando una película en Gran Vía y me acerqué a preguntar dónde podía aprender a hacer teatro. Un chico me mandó a la calle Barquillo 32 y allí me fui".

Su carrera está vinculada, entre otras cosas, a la fundación de la compañía Uroc Teatro, al centro cultural Gallo Vallecano, a su paso por 'Barrio Sésamo' y, sobre todo, al papel de Fina en 'La que se avecina': "Antes de la serie me sentía invisible", ha dicho.