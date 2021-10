Canciones para empezar el otoño: Alizzz, Buenatarde, Low, Sara Socas, George Cosby, Malamute, Nyandú...

La llegada del otoño tiene un irremediable sabor a cuenta atrás. A estas alturas del año ya hemos discutido sobre la que tendría que haber sido la canción del verano, sobre si deberíamos haber ido o no a ese festival que (dicen que) hizo subir la incidencia, y también sobre si el nuevo disco de Lorde ha cumplido con las expectativas. También miramos de reojo, por qué negarlo, a lo que tiene pinta de acabar colándose en los resúmenes de lo mejor del año. Pero el destino no está escrito. ¡Que se lo digan a los vecinos a La Palma! Nos quedan tres meses de 2021 y, para bien o para mal, queremos exprimirlos hasta el final.

Nuestra lista del mes de septiembre incluye la primera colaboración de C. Tangana con Alizzz (no al revés), un buen chute de rap feminista, un par de perlas de la escena alternativa británica, el secreto mejor guardado del pop en catalán y, cómo no, una ración actualizada de lo que todo fan del indie español debe conocer. Una selección de canciones capaces de alegrarte el día que puedes encontrar, como siempre, en nuestra playlist Chinchetas 2021 de Spotify. ¡Suscríbete!

Feliz año (Buenatarde)

Por el título puede parecer una nueva canción para ilustrar tus stories el 31 de diciembre, pero no lo es. Feliz año “habla sobre romantizar las relaciones cotidianas, anhelar la situación sentimental de ciertos amigos y buscar, en última instancia, una vida tranquila en pareja, todo esto consiguéndolo a través de medios no tradicionales como pueden ser las redes sociales”. Así lo explica Mané, líder de Buenatarde, a Fuego y Chinchetas. Esta fresquísima banda acaba de publicar La extrema belleza, título que hace justicia con el sonido, la letra, y la portada del EP. Una canción que refleja los objetivos de las nuevas generaciones de jóvenes que ahora piensa en tener un coche eléctrico, el Spotify premium, un schnauzer, un siamés, muchos discos de música, entradas para el Madrid Popfest, un curro de 5 a 10: “La vida nos quiere ¿ves?”. Dónde quedó lo de meterse en una hipoteca o tener un churumbel... ahora se suple por una suscripción y un gatete. Eso sí, la sensación de soñadores no nos la quita nadie.

Ya no vales (Alizzz y C. Tangana)

Alizzz ya no es el genio oculto tras C. Tangana. Ahora es el genio que canta con C. Tangana... ¡y con Amaia! Pero no solo eso. También sigue firmando un hit detrás de otro y lo hace, además, en plan camaleón. En su último single, por ejemplo, aporta un silbidito que será eterno adentrándose en el territorio sonoro de Lori Meyers, Amatria o El Columpio Asesino. Una canción con bajo, guitarra y batería como las que ya triunfaban cuando Alizzz solo era Cristian Quirante y tocaba en una banda de Barcelona de la que ya no hay rastro en Internet. La letra de Ya no vales —el guion de un corto protagonizado por María León, en realidad— es tema aparte. Aparentemente retrata la crueldad de un mundo que genera y destruye ídolos sin parar. Un mundo en el que todo acaba pasando de moda y que tiene sus propios estereotipos ("hay una más joven y más guapa que tú", canta con misoginia El Madrileño). Pero el fondo del asunto es extrapolable a multitud de situaciones y, de hecho, resulta bastante útil como pellizco previo a la necesaria autoafirmación. En su día lo dijo Valentino Rossi: "Gallina vieja da buen caldo".

Shangai (King Gizzard & the Lizard Wizard)

Los australianos King Gizzard & the Lizard Wizard son uno de los grupos más prolíficos de la escena musical. Para que os hagáis una idea, en 2017 lanzaron hasta cinco trabajos (aunque a veces hayan jugado con la irregularidad) y raro es el año que no publican dos discos, por ejemplo en 2021 han sacado L.W. y Butterfly 3000. En total son 18 discos desde 2012. Lo que sigue intacto es la psicodelia que nunca empalaga y en la que se atreven a meter tonos asiáticos como en Shangai, el tema que destacamos por encima de todos pese a que este nuevo disco se digiere mucho mejor de principio a fin. Interior People también merece estar subrayado en este álbum que en las tiendas de nuestro país lo podemos encontrar con una edición españolizada de esta Mariposa 3000 de Rey Molleja y el Mago Lagarto.

Dueños de to´ (Sara Socas)

Habría que analizar qué lleva el agua de Tegueste (Tenerife) porque no es normal que la perla del Barça y la mejor freestyler de España hayan nacido en el mismo pueblo con solo cinco años de diferencia. Uno asombra con sus pases y la otra con sus rimas. Pero hoy vamos a centrarnos en Sara Socas, a quien empezamos a seguir hace dos años, después de flipar con su improvisación sobre la violencia machista en la Batalla de Gallos de Red Bull. Al principio le costó asumir el papel de referente feminista (y la cuota de odio irracional que eso conlleva), pero sabíamos que su talento se iba a acabar imponiendo y Dueños de to´ lo confirma. Un tema punzante con el que debería pescar muchos fans en el caladero de ToteKing y que, sobre todo, nos ayuda a soportar la ausencia de Gata Cattana.

La oreja de Van Gogh (Malamute)

“Te voy a lavar la boca con jabón si te vuelves a meter con La oreja de Van Gogh”, así empieza este temazo de Malamute, una banda cántabra-madrileña que ya pasó por nuestras listas de manera indirecta con una especie de colaboración con Marcos y Molduras. El grupo que toma su nombre de una raza de chucho demuestra amor eterno a la famosa banda donostiarra que aunque no lo quieras reconocer, a ti también te mola. Como les pasa a Malamute: son fans de “las canciones de quemar contenedores” pero también son de escuchar canciones tristes con pijama para “olvidarme de que existes”. Todos tenemos nuestro corazoncito… por muy punki que seas.

El secret més ben guardat del pop (Nyandú)

Están a punto de cumplirse 10 años de su victoria en el concurso Sona 9 (un certamen de nuevas bandas organizado por Enderrock, TV3 y Catalunya Ràdio), pero algo hay de cierto en que Nyandú sigue siendo un secreto bien guardado. No siempre sucede lo mismo. The Mamzelles (donde empezó Paula Ribó, aka Rigoberta Bandini) fueron segundas en 2011. Justo el mismo puesto que ocupó Manel en 2007, meses antes de petarlo con su primer disco. Y con un estilo pop-folk bastante similar, sus vecinos La iaia (ganadores de 2010) le han disputado el protagonismo en la escena indie catalana a proyectos tan consolidados como Mishima o El Petit de Cal Eril. El éxito tiene sus propios códigos y no siempre es posible descifrarlos, pero basta con escuchar El secret més ben guardat del pop para intuir que por fin ha llegado su momento. Si Belle & Sebastian y The Divine Comedy hubiesen tenido un hijo en Osona, sonaría más o menos así.

JDT (PELIGRO!)

El grupo catalano-mallorquín es un cañón. Un ilusionante debut con el rollo pop-rock al más puro estilo Cala Vento, Carolina Durante o Mujeres. Los primeros, casualmente, suenan en el disco que ha publicado PELIGRO! y que se titula Coronas y lamentos, lo hacen en Uh, uh, uh. La voz de Esther Oller se adentra por nuestros oidos con este explosivo y cañero JDT, que ya solo con el nombre te puedes hacer una idea de qué puede tratar. "Mírame, déjame sin tus sermones, cállate, jode-jódete la noche, bébete las palabras que dijiste, mírame, déjame con mis canciones, caiga quien caiga, tú vive en la mierda, mírame, ve-veme, jode-jode-jódete". Nos encanta descifrar bandas emergentes y en esta lo que encontramos es un trabajo que se divide en dos partes claras, una Coronas y otra Lamentos, títulos muy significativos de un estilo más vivo a otro más noise.

She Got It Bad (George Cosby)

Lo de George Cosby se veía venir. En 2016 incluimos su canción All Of Your Love en nuestra selección de lo mejor del año (número 17 en la lista de canciones internacionales). Pero no podemos anotarnos ese tanto porque del talento de este músico de Sussex (fan declarado de Billie Eilish, Leonard Cohen o Pablo Neruda) ya se hablaba en la escena británica. Lamentablemente sus dos primeros epés (Human Touch y A Savage Kiss) han desaparecido de internet, pero a cambio pronto va a entregarnos su primer disco, previsto para el mes de octubre. Un trabajo del que esperamos mucho porque es el resultado de un viaje de tres años por el mundo y, sobre todo, porque She Got It Bad, inspirado en el cine italiano y en el valor de lo imperfecto, es un TEMAZO. Sí, así: en mayúsculas.

Days like these (Low)

Double negative, que salió en 2018, nos sorprendió tanto que nos dejó prendados a la espera de este nuevo trabajo HEY WHAT que sale tres años después. Parece mentira pero es el 13ª disco de la banda de Minnesota que no ha perdido ni un ápice de la distorsión que les marca tanto a la hora de crear su música. Days like these es un buen ejemplo de ello. Alan Sparhawk y Mimi Parker consiguen que un corte que duraba 80 segundos se alargue con instrumentos borrosos que lejos de parecer estridentes consiguen esa atracción de la que antes hablábamos. Un final atmosférico donde los estadounidenses repiten un parpadeante y tranquilizador "again" es el broche a un tema que cuenta cómo explicar a alguien que se encuentra bien cuando en realidad piensas lo contrario.

Heavy Days (Still Corners)

En Fuego y Chinchetas sentimos debilidad por el dream pop y eso nos mantiene especialmente atentos ante cualquier novedad de Alvvays, Beach House, Rhye, Slowdive o Drug Store Romeos. Un grupo de elegidos entre los que, por méritos propios, también figura el dúo angloamericano Still Corners. Su último disco, The Last Exit, lleva unos cuantos meses anclado en nuestras playlists, pero ahora acaban de publicar un nuevo (e inesperado) single que, inevitablemente, nos invita a pensar en el fin de la pandemia y en lo importante que es disfrutar al máximo de cada día. El tempo de Heavy Days, además, rompe con todo lo anterior. Hacía falta algo así.