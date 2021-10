En el peligroso discurso de Vargas Llosa sientan sus bases las dictaduras

Es viernes y va acabando la semana. Y con ella acabará también la convención del Partido Popular, aunque aún lellosa queda la traca final, la llegada de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que lleva una semana paseando por Nueva York, vendiendo las bondades de Madrid, con escaso éxito en sus citas políticas y con exclusivo seguimiento de algunos medios nacionales.

Mañana, aterrizará en la convención popular, la que se convocó para reforzar el liderazgo de Pablo Casado y para el rearme ideológico del partido, pero que se ha convertido en un auténtico calvario para el líder popular. Empezó escuchando lo innombrable, la corrupción, la nombró Rajoy hablando de la corrupción de los gobiernos como causa del auge de los populismos. Siguió con unos barones negando a Vox y con otros participantes con discursos propios de la ultradredrecha, en medio Ayuso le dio un tirón de orejas al mismísimo papa y Aznar le dio la razón y se burló del presidente mexicano.

Pero, sobre todo, en esta edición ha habido dos episodios que si hubieran sido obra de un guionista, hubiéramos dicho que se le había ido la mano con la imaginación. Apareció el expresidente francés Nicolas Sarkozy, de quien Pablo Casado dijo que era todo un ejemplo de gestión. Un día después de acudir a la convención Sarkozy fue condenado a un año de cárcel por financiación ilegal de su campaña. Seguro que al PP le suena.

Siguiente episodio, en su tránsito por diferentes partidos, al mejor estilo Toni Cantó, apareció ayer en la convención el Nobel Vargas Llosa, que dejó una perla que no hay por donde coger. Dijo Vargas Llosa que lo importante en unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien. Que las elecciones libres llevan a la gente a votar mal. Qué discurso tan profundamente antidemocrático y qué peligroso que no se rebata. Sobre este tipo de discursos sientan sus bases las dictaduras. En la convención del PP, nadie dijo nada, silencio.

Este es un breve resumen de lo que ha dado de sí el cónclave para el rearme ideológico del PP. Imagino a Pablo Casado preguntando dónde está la cámara oculta. Y todavía no ha llegado Ayuso.