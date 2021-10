Javier Ojeda: "He aprendido a callarme en directo, tenía tantas ganas de hablar que al final ni cantaba"

El artista se atreve a versionar ‘Iko, Iko’ de Dr. John o el clásico de Dean Martin ‘That’s amore’ dándole una vuelta de tuerca, una mirada nueva y cambiándole el rollo. Entre versiones y vino anda el último disco de Javier Ojeda.

El cantante arranca en directo con ‘Pájaros libres’, tema que fue el himno del Mundial de Trasplantados que se celebró en Málaga en el año 2017 y canción con la que abre su último disco ‘DeCantando’.

“Parece que la canción está diseñada para la pandemia, pero es de antes. Me la encargó el Ayuntamiento de Málaga. La letra se refiere a la capacidad de superación, de pasar malos tragos, pero seguir adelante", cuenta Ojeda.

Otro de los temas que forman parte de este disco, ‘Mañanas grises’, no se dejen influir por el título porque el tema no tiene nada de gris. Tal y como él explica es una “canción soul con lenguaje de rock”. Quizá esta mezcla de géneros se deba a su vasta cultura musical y su inmensa colección de discos que no sabe con exactitud el número. “Tengo entre 8.000 y 9.000 discos”, cuenta.

Para el cantante este disco “ha sido el más coñazo” ya que la idea inicial era publicarlo en diciembre del año pasado. Un disco que marida la música con el vino, como ya indica el título, pero no también con la experiencia, ya que el vino joven no se decanta. Un disco de versiones, vino y, sobre todo, buen rollo.

Uno de esos ejemplos de rock alcohólico es ‘Be - Bebiendo vino sin parar’, una versión del tema de Little Richard que se le ocurrió hacer al poco de morir el músico. Y siguiendo la estela de canciones bebibles nos encontramos con ‘Vino tinto con limón’, sin duda una de las más fiesteras del disco. “Después de un disco con tanto componente alcohólico había que terminar con algo más suave. Tiene una música rollo ‘Amo a Laura’, pero la letra pega sus giros e introduce un contenido malicioso en una apariencia naif”.

En ‘La Marca’ el cantante explora el mundo de las drogas y las adicciones, en concreto de la heroína. Es imposible haber sido joven en los años 80 y no ver la marca, y nunca mejor dicho, que esa droga dejó en toda una generación. “A mí, los 80, me pillaron en la Costa del Sol y era más naif que lo que ocurría en Madrid. La Movida se la cargó el caballo”, cuenta Javier Ojeda.

Durante la pandemia, Ojeda no ha dejado de cantar en ningún momento. “Siempre había algún amigo que tenía autorización para tocar en algún sitio”, afirma. Aunque sí que se encontró con unas ganas increíbles de hablar sobre el escenario, tantas que tuvo que aprender a callarse en directo, porque si no, no le daba tiempo a cantar.