Lo nuevo de Arde Bogotá, Paula Mattheus, TRÖTEGALÔPE y Hotel Flamingo

La nueva canallada de Arde Bogotá es la versión de 'Mi Carro'. Estos cuatro cartagineses han querido devolverle el carro a Manolo Escobar, o robárselo del todo, aún no lo tengo claro. Esta canción nace de una propuesta de Fernando Neira para que hicieran un tema de verbena o pachanga. Y ellos han encontrado el carro y lo han tuneado a golpe de Rock. Han conseguido darle la vuelta completamente a lo que teníamos registrado como la rumba de Manolo Escobar...

Pero, además, es una canción encaja a la perfección dentro de La Noche, que es el último disco. Un disco en el que se muestran canallas, críticos, atrevidos, divertidos y sobre todo, rockeros... Y es que uno no sabe si están marcando los parámetros de una revolución inconformista, o la emotividad del dolor de una generación descolocada, pero lo que está claro es que defienden llevar el rock a su generación.

La cantautora vasca Paula Mattheus presenta su primer EP, 'Veintitantas primaveras'. El single Valientes de Sofá, es una historia de superación, un canto a la valentía que anima a todo el que tiene miedo de las críticas por querer cambiar de rumbo... a saltar sin complejos, a romper los techos que se pueda encontrar por el camino hasta llegar a ese lugar en el te sientes cómodo, pleno y feliz. Esta mezcla de ritmos y melodías es un chute de energía para todos los que en algún momento se han sentido perdidos.

Otro que también se ha decidido a apostar por sí mismo es TRÖTEGALÔPE. Chema Ruiz, el ex bajista de El Canto del Loco lanza su primer single en solitario y como vocalista principal: Oro, plata y miel. Esta canción, este proyecto, es el resultado de años de búsqueda, de la seguridad que consigues tener en ti mismo una vez consigues darle portazo al miedo. Una canción que habla del poder, del dinero... en la que el autor no entiende a aquellos que tienen siempre el dinero en primer plano y juzgan a quienes no viven con esa constante miel en los labios.

La siguiente canción es una declaración de amor en toda regla. Y además de una pareja real. Vamos, tal declaración que ha acabado en "sí, quiero". Se llama Take You Home y es del grupo Hotel Flamingo. Hasta ahora, su música estaba marcada por un estilo más pop-rock con ciertos tintes country, pero han querido apostar en su nuevo single por un pop más modernos con matices electrónicos. Dice Andrea que esta canción se la compuso a Rosco para expresarle su amor, que nunca esperaba que terminara en el disco que sacarán más adelante.