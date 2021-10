El otro día me dijeron que el microteatro ya no se lleva, y así me enteré de que existía. Aún sigo viendo, en la tele a la carta, obras de Estudio Uno. Esto es por timidez, no por falta de interés. Por ejemplo, he tardado varias semanas en contarle a mi madre que ahora, cuando voy al mercado o voy al súper, me traigo lo mismo y pago mucho más. Pensé que era subjetivo, y que soy un manirroto; pero mi madre y todo el mundo dicen que no, que esto es un atraco, como en la canción de los Burning. Que los precios se han disparado. ¿Pero quién aprieta el gatillo de esos disparos? Hay unas galletas que siempre las ponen de oferta a un euro, y ahora siguen de oferta a ese precio, pero con menos galletas. Entonces, el ministro de Seguridad Social nos propone a los españoles un cambio cultural. Hoy todo es cultura. La cultura se ha convertido en una coartada. Una injusticia, una arbitrariedad, quedan justificadas si se encuentra para ellas un contexto cultural.

Por eso los ministerios de Cultura ya no pintan nada en el mundo. Cualquier cosa es cultura, y así la idea de cultura ha sido vaciada de su contenido cultural. Tal vez podríamos hablar de una cultura vaciada. Cuanto menos importa la cultura, más se recurre a la multiculturalidad. Sin embargo, una persona que ha estudiado árabe, griego, latín, hebreo, sánscrito..., es ante todo una persona culta. Para ser multicultural basta con leer el periódico. Por cierto, la prensa decía esta semana que el coronavirus ha hecho caer nuestra esperanza de vida hasta los días de la segunda guerra mundial. Y España es uno de los países más golpeados. El tiempo que perdemos de vida, lo compensamos trabajando más mientras todo sube. Antes de ser cultura, esto se llamaba explotar a la clase trabajadora.