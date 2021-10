Nadie Sabe Nada 9x04 | Estamos perdiendo el juicio

'The good wife', 'Boston legal', 'Ally McBeal' o 'Better call Saul' no tienen nada que hacer al lado de 'SER tribunales: casos insólitos' de Andreu Buenafuente y Berto Romero.

En este programa pasan cosas, como en todos, pero el tema principal es el plagio del ¡bauuu-ba-ba! original de Berto y que —presuntamente— han incluído Los Rebos en su 'El baile del cuadrado', la canción más pesada del siglo XXI.

¿Está visto para sentencia? No lo sabemos. Juzgad vosotros mismos en este 'Nadie Sabe Nada'.