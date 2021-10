Belleza británica

Ya sabemos que los británicos se creen británicos, y que odian hacer las cosas como los demás. Antes preferirían desaparecer. Sentirse especiales los mantiene vivos. De ahí la belleza, en cierto sentido, de su crisis de abastecimiento. No sintamos tristeza por ellos. Ciertamente, no tienen gasolina en las estaciones, ni repuestos en los supermercados, ni siquiera bebidas en McDonald’s. Pero no es porque en la isla escaseen esos productos. Tienen de todo. Simplemente carecen de conductores de camiones que los repartan, como resultado de poner en práctica el Brexit y de restringir la contratación de inmigrantes. Hay que ser muy británico, dueño de un ex imperio, para tener de todo en abundancia, incluido camiones, pero no camioneros. Lo resumía muy bien una viñeta del New Yorker esta semana, donde se veía a Boris Johnson sonriente, diciendo a su pueblo: «La escasez [de combustible] es de fabricación británica y de propiedad británica, y eso es algo de lo que podemos estar increíblemente orgullosos». Cuánta belleza. Bravísimo.