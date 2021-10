'El olvido que seremos' y 'Patria', grandes triunfadores de los premios Platino

Los Premios Platinos nacieron con un propósito, crear un puente entre las industrias cinematográficas de los distintos países latinoamericanos, empezando por una fiesta, una gala que premiase a lo mejor del año en español. Sin embargo, en ese intento de consolidarse siete años después, los Platino siguen siendo lo de siempre. Una gala que no acaba de coger el tono a los distintos humores y unas industrias que lleva tempos diferentes. Como decía Diego Luna, Premio Platino de Honor, no basta con hacer una gala al año, hay que seguir trabajando.

Si algo tienen los Platino, es que hay autoridades. Seguro que se acuerdan de cuando a los Goya no iba nadie. Pues a los Platino han ido unos cuantos en esta edición celebrada de nuevo en Madrid, pues la capital de España ya acogió estos galardones con Manuela Carmena de alcaldesa. En Ifema y en una gala donde las mascarillas iban y venían, se entregaron los galardones que reconocieron a El olvido que seremos, película colombiana que adapta el libro de Héctor Abad Faciolince, la única de las películas que contaba con una mezcla de aristas y técnicos españoles y colombianos. Dirigida por Fernando Trueba, que también ha ganado el premio a mejor dirección, y adaptada por su hermano David, que ha escrito el guion, ejemplifica lo que la idea de los Platino deberían ser. Una suma.

El cine español se ha llevado varios premios como el de ópera prima para Las niñas, la película de Pilar Palomero sobre la no educación sexual de las niñas en los colegios de monjas en la España de los ochenta. De los cuatro premios de interpretación, tres han sido intérpretes españoles. Javier Cámara por El olvido que seremos, donde le vemos con acento colombiano. Candela Peña, por su papel protagonista en La Boda de Rosa y Natalie Poza de reparto. El chileno Alfredo Castro se lleva el Platino por El príncipe.

Más premios para la ficción española, Patria gana mejor serie. La adaptación de la novela de Fernando Aramburu, un retrato de la grieta que el conflicto vasco causó en muchas familias. Patria tuvo también más galardones, como el de mejor creador para Aitor Gabilondo o los dos de interpretación femenina para Elena Irureta y Loreto Mauleón. Por su parte, el mejor actor de reparto ha sido el colombiano Christian Tappan por El robo del siglo.

El mejor momento, el único reseñable fue el discurso de Diego Luna, como decimos, Premio Platino de Honor por su trayectoria. El actor mexicano, que saltó a la fama internacional con Y tu mamá también, la película de Alfonso Cuarón, y que desde entonces ha trabajado en México y Estados Unidos, trabajando como actor y como director. "Gracias a todes", empezaba Luna en uno de esos discursos que más allá de mirar a uno mismo y a sus familiares, ha optado por hablar de la industria y de la sociedad. Por ser generoso, vaya. Con lenguaje inclusivo en todo momento.

"Sería una pena regresar a lo que estábamos, sería casi un suicidio colectivo, nos toca replanteárnoslo todo, nuestra relación con la tierra". Nos toca sanar lo que nos ha pasado, no evitarlo. Digo esto porque somos parte de una comunidad que debe poner el ejemplo. Tenemos que lograr que las distancias entre nuestras industrias se acorten y entender que nuestras historias no se limitan a nuestras fronteras, no se trata de sentarnos una vez al año, sino en la cooperación entre todes".

Un discurso lleno de lenguaje neutro, en una gala en la que estaban escuchando atentas, Macarena Olona de Vox, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Naida Calviño. También José Luis Martínez Almeida, alcalde de la ciudad, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ambos recién llegados de ese tenso Congreso del PP en Valencia. Lo de Ayuso tiene además más cola, ya que se ha pasado la semana en Nueva York, en un viaje donde ha lanzado varios mensajes defendiendo el papel de España en América Latina en la época de la conquista, días antes de ese 12 de Octubre, día de la hispanidad. Lo de Ayuso tiene su miga, si pensamos en sus discursos sobre la Hispanidad, la Conquista de América y demás, en unos galardones con amplia presencia de creadores y artistas latinoamericanos.

Seguro que a la presidenta le gusta ver La Llorona, película de Jayro Bustamante, una de las nominadas de la noche, sobre una leyenda precolombina o El agente topo, película que ganó el premio en valores y el premio a mejor documental y que cuenta la vida de un grupo de ancianos en las residencias. "La pandemia de la soledad ya existía antes en las residencias de ancianos", decía su directora, la chilena Maite Alberdi. "Espero que este documental y otros sirvan a los políticos". Ojalá.