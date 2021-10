Xavier Vidal-Folch

El tribunal italiano de Sassari, Cerdeña, ha dejado en libertad a Carles Puigdemont. Suspende de momento su decisión definitiva hasta que los tribunales de la Unión Europea dictaminen sobre la situación de fondo del expresidente catalán. Este episodio es muy significativo. De dos realidades, una jurídica/judicial; otra política. La judicial consiste en que el juez del Supremo, Pablo Llarena, vuelve a cosechar su enésima derrota ante otros tribunales del continente. No es la humillación del Estado español que proclaman los "indepes", pero sí un fuerte revés de un magistrado del principal tribunal español, que reclamaba su entrega. La realidad política es de signo inverso. El unilateralismo radical que predica el expresident capota a minutos vista. Apenas congregó a unos miles de simpatizantes en la Diada del 11 de septiembre. Reunió a unas docenas de protestantes el 24, al día siguiente de su detención. Los diputados de Junts no se atrevieron a romper la mesa de diálogo ni el Gobierno de la Generalitat, en el debate parlamentario anual de política general, a fin de mes. Durante la emblemática jornada de aniversario del referéndum, el 1 de octubre, las calles catalanas estuvieron semivacías. Y ayer solo alguna docena de íntimos se acercó a Cerdeña. ¿Dónde están los seguidores? Quizá los muertos resuciten. Pero hoy por hoy, no solo es que el "procés" esté asfixiado. Es que no palpita.