Soledad Gallego-Díaz

Uno podría pensar que la frase "todo es posible en esta vida" es cierta. A la vista de la entrevista que mantuvo con el exasesor presidencial Iván Redondo en la noche del domingo. Cuenta la noticia de que alguien como Antonio Miguel Carmona ha sido nombrado vicepresidente de Iberdrola. Son dos casos distintos, desde luego, pero la imagen de los dos responde a una de esas frases que figuran en los libros baratos de autoayuda: "Cree en ti mismo y verás como todo es posible". Se puede estar pensado que sí, que es verdad, que realmente todo es posible. Basta con que te lo creas. Pero no, no es así. Ni Iván Redondo llegó a donde llegó, ni Carmona está donde está por creer en sí mismos, sino por una cosa bien distinta: por trabajar para sí mismos, a favor de sí mismos en cualquier lugar donde han estado como silenciosas hormigas. Para lo único que llevasteis es para una persona sola. Es para no hacer lo que no quiere hacer. Basta con decir no. Pero llegar donde han llegado, para eso ha necesitado la complicidad de muchas otras personas, complicidades que actúan muchas veces como puertas giratorias. Así que no todo es posible en esta vida. Depende de lo que estés dispuesto a hacer.