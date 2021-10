Escritores robots: ¿Disciplina artística o complejo aprendizaje?

El ser humano lleva años diseñando su propio concepto de inteligencia artificial. Algunos ejemplos se encuentran en el cine con títulos como ‘Blade Runner’ o ‘Yo, Robot’, en los que el comportamiento no humano no supone más que un peligro. Y es que la ciencia ficción ha conseguido integrar un concepto de inteligencia artificial particular: futuros apocalípticos, robots complicándonos la existencia, apoderándose de nuestro mundo, seres artificiales mucho más listos, eficientes y útiles que nosotros. A pesar de ello, convivimos todos los días con ella, se llame Siri o Alexa.

En el pasado festival en Segovia de 'Hay Festival', un encuentro dedicado a la literatura, las artes y el pensamiento, una de las mesas redondas que organizaron se preguntó acerca de los robots escritores, por si los algoritmos y la inteligencia artificial escribirán las novelas del futuro. Para tratar mejor esta hipótesis se han asomado a ‘La Ventana’ Nuria Barrios, escritora y traductora y Nerea Luis, doctora 'cum laude' en inteligencia artificial y condecorada con la Orden al Mérito Civil por su esfuerzo en la divulgación.

Nada de futuro

Barrios ha afirmado sin rodeos que esto no es algo que pasará, pues está pasando: “No es futurible; es algo que está sucediendo ya en el presente. Ya hay robots que escriben”. Un ejemplo que ha tomado la escritora es el de la primera columna de opinión escrita por un robot para el diario ‘The Guardian’ a finales de 2020. Ante la posibilidad de aprovechar esta habilidad de la inteligencia artificial por parte de grupos editoriales, Barrios ha sido clara: “Existe el modelo editor en el que todos pensamos, apasionado por la literatura y que busca creatividad y están los modelos editoriales que son como fondos de inversión, y están destinados a ganar dinero. Y si algo es rentable… funciona”.

Una visión más tecnológica ha tenido la doctora Luis ha explicado qué es exactamente la inteligencia artificial: “Se trata del área de conocimiento. Donde nos movemos nosotros es en la de inteligencia artificial específica, y consiste en diseñar algoritmos que son muy buenos en algo. En este caso, en la generación de textos”. También ha enfatizado que estos sistemas son capaces de aprender, pero tienen sus limitaciones: “Hoy en día no razonan. Son capaces de generar ejemplos, pero no razonan lo que están generando. Hacen algo que se parece a lo que han aprendido”.

El camino a lo imperceptible

El constante avance y mayor uso de la inteligencia artificial para tareas artísticas ha provocado, según la doctora, que las obras sean “casi imperceptibles al ojo humano” con un nivel de detalle que “se acerca mucho a la creatividad humana”. Sin embargo, la escritora Barrios ha discrepado: “Lo que nunca van a conseguir es un producto artístico, porque una de las definiciones del arte es que uno encuentra lo que no busca”. A este argumento Luis ha afirmado que actualmente es cierto la inteligencia artificial no está en ese punto, pero que “estamos en el camino”.

“Tenemos que seguir aprendiendo a convivir con las máquinas. Ahora viene una etapa muy bonita”, ha querido recalcar la doctora Luis, que ha puesto en valor el potencial para aprovechar estas nuevas vías de aprendizaje de las máquinas. Salvo que veamos a Will Smith salvando al mundo de una rebelión de robots, podemos seguir aprendiendo.