HBO pasa a ser HBO Max: pocas novedades, mucho contenido y mismo precio

La guerra del streaming en EEUU ha provocado movimientos, fusiones y nuevas plataformas que van perfilando el nuevo gran mercado digital del entretenimiento. Hace 15 meses se lanzó HBO Max, el servicio que unía las series de HBO, la marca más poderosa y prestigiosa de la televisión, con el catálogo de Warner Bros. Después desembarcó en Latinoamérica y ahora afronta su expansión por Europa con España como uno de los primeros países en los que llevará a cabo esa transformación. A partir del 26 de octubre, HBO España pasará a ser HBO Max dentro del proceso de renovación e integración de los catálogos de ambas compañías.

El usuario/espectador no notará muchos cambios. Una nueva interfaz que promete ser más accesible en todos los dispositivos (de teles a smartphones y consolas), nuevos contenidos ya anunciados y obras clásicas de la major, y lo importante: el mismo precio. El servicio mantiene su coste de 8,99 euros al mes y, para incentivar la suscripción, ofrece un abono anual a 69,99 euros, lo que supone un ahorro de cuatro meses.

La principal novedad es la nueva ventana de estreno para las películas de Warner. En EEUU, consumada la fusión, se ha experimentado desde el año pasado, con 'Wonder Woman 1984', el estreno simultáneo en salas de cine y streaming, decisión que ha generado polémica entre los creadores y que, hasta la fecha, no ofrece datos halagüeños. Este sistema no se había implantado fuera de Hollywood, donde las compañías seguían operando al margen en cuanto al lanzamiento de sus grandes películas. Ahí está por ejemplo el estreno exclusivo en salas de 'Dune' en España hace unas semanas. A partir de 2022, esa ventana de exhibición se acortará. Los nuevos films del estudio llegarán a la plataforma, sin coste adicional, 45 días después de su estreno en cines.

La fusión de ambos catálogos fortalece la oferta de HBO Max, especialmente en cuanto a la exclusividad de grandes clásicos en una época de competencia feroz. Además de 'Juego de Tronos' o 'Los soprano', buques insignias de la marca televisiva, el servicio acogerá todas las películas de 'Harry Potter', los superhéroes de DC -incluido 'Joker' o la reciente 'Escuadrón Suicida'- e irá sumando títulos como 'El resplandor', 'La naranja mecánica', 'El señor de los anillos' o 'Matrix'. En cuanto a las series, se guarda el poder nostálgico del revisionado de 'Friends' y también contará con 'El ala oeste de la casa blanca', 'Urgencias', 'The O.C.' o 'The Big Bang Theory'.

De los nuevos contenidos que preparan, lo más esperado es 'La casa del dragón', la precuela de 'Juego de Tronos' que llegará en 2022, la secuela de 'Sexo en Nueva York' con Sarah Jessica Parker ('And Just Like That') que se estrenará en diciembre, y las nuevas temporadas de 'Succession' (17 de octubre) y de 'Euphoria'. HBO Max se compromete a seguir promoviendo la producción original en Europa con nuevos proyectos. En España se espera, entre otras, la segunda temporada de '30 monedas', la tercera entrega de 'Venga Juan' con Javier Cámara y 'Todo lo otro', la ficción creada por Abril Zamora.