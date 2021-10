Xavier Vidal-Folch

La nueva ley de vivienda tendrá puntos muy fuertes para facilitar y abaratar el alquiler. Cuatro de sus grandes medidas son contundentes. La quinta es muy discutible. Primera, desgravar a los pequeños propietarios que bajen los precios es un buen estímulo: junta interés propio y apoyo a los demás. Y es de libre elección. Segunda. Dar un "bono joven" de 250 euros mensuales del presupuesto a jóvenes entre 18 y 35 de sueldos medio/bajos deberá ser eficaz, si los caseros no aprovechan para subir precios. Tercera. Aumentar una vez y media el IBI a las casas vacías (no desocupadas unos meses, sino siempre), debería ayudar a ponerlas en el mercado. Cuarta. La reserva de casi un tercio de las nuevas promociones a alquiler público costará de implantar, pero tiene sentido económico y de mezcla social y generacional. La quinta es la más discutible: fijar topes administrativos a los precios no es seguro que a la larga beneficie a quienes buscan piso. Pues hay muchos tipos de vivienda, de demandantes y de oferentes, y una sola planilla no lo abarca todo. Fue perjudicial en España, antes de la democracia, porque los propietarios no arreglaban las viviendas. En Barcelona, donde rige una norma similar de la Generalitat desde hace un año, los precios no parecen haber caído más que en Madrid. Y un estudio de la Universitat Pompeu Fabra apunta a que las viviendas de las zonas tensionadas catalanas han registrado menos contratos y menos caídas del alquiler. En otros sitios, como Berlín, también se porfía en eso. También con mucho debate.